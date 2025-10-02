La oposición duda que la Junta cumpla con los plazos de los presupuestos: «Están instalados en la vagancia«

El Norte Valladolid Jueves, 2 de octubre 2025, 15:45 Comenta Compartir

La oposición cargó hoy contra la Junta por la ausencia del techo de gasto en el Consejo de Gobierno de hoy y del proyecto de presupuestos, con lo que dudaron de que el Ejecutivo pueda cumplir con el mandato estatutario, que obliga a presentar las cuentas del siguiente ejercicio antes del 15 de octubre, y acusaron al Gobierno autonómico de «improvisación» y de «confundir a la gente». Por su parte, el PP se ciñó a las palabras pronunciadas por el consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, de que las cuentas se presentarán «en tiempo y forma».

La viceportavoz del Grupo Socialista, Nuria Rubio, señaló que esta decisión se toma «para sorpresa de nadie», porque es un «gobierno con anuncios vacíos»; y recordó que en anteriores presupuestos «presentaron un techo de gasto creyendo que no lo sacarían, y cuando se aprobó en las Cortes no tenían presupuestos». «Están instalados en la vagancia», incidió Rubio, quien apuntó que su formación «ha tendido la mano» a la Junta para que haya presupuestos en 2025 porque están «convencidos» de que gobernarán en la próxima legislatura. «Lo que vemos es la nada, la improvisación y dejadez absoluta por parte de un gobierno agotado», insistió.

Por su parte, el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, consideró que la ausencia de cuentas, hasta el momento, o el hecho de que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, las pudiera presentar junto al techo de gasto, es «otra jugada más del PP para intentar confundir a los ciudadanos». «Ha tenido un año para presentar el techo de gasto e ir haciendo los presupuestos. En todo ese tiempo ha tenido la oportunidad de registrarlo y presentarlo y no ha querido; y ahora tienen mucha prisa», manifestó Hierro, quien intuyó que la Junta «no tiene mucha intención de hacerlo y tenerlo preparado acorde a la legalidad».

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea adelantó que su intención es «favorecer en lo posible» la tramitación de las cuentas autonómicas y pidió a los grupos que «si finalmente» el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, «cumple con su palabra, se habilite todo el periodo que queda de diciembre y enero para tramitar los presupuestos». «No tendría sentido traer unas cuentas que sabemos ya que por tiempo no vamos a poder tramitar», comentó Igea, quien avanzó que realizará esta petición cuando entren los Presupuestos en las Cortes, todo ello, con el fin de evitar, dijo, «la broma del año pasado, cuando presentaron un power point y luego no los trajeron».

Igea cargó contra la directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Junta, Ruth Andérez, a quien tanto él como el procurador de Podemos, Pablo Fernández, le han preguntado por el tiempo en que se presentará el techo de gasto: «Ha respondido que no está aquí para eso. Entonces, ¿para qué está?», cuestionó Fernández, a lo que Igea añadió que es «como un marmolillo que se pone en la mesa».

El procurador de Podemos lamentó que «ya se puede decir que la Junta incumple su deber estatutario de presentar las cuentas antes del 15 de octubre y se defeca en la ciudadanía». Y prosiguió señalando que si el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el «inútil» de Mañueco están pidiendo adelanto electoral nacional porque no hay presupuestos, «¿por qué aquí no lo hace?». «No quiere elecciones porque sabe de su gestión de este verano y porque Vox le está comiendo los pies», comentó.

Preguntado sobre la posibilidad de que la Junta presenta a la vez techo de gasto y proyecto de presupuestos, Fernández respondió: «En esta Comunidad ocurre de todo. Sin techo de gasto es imposible que presenten presupuestos. Si pasa eso yo salgo dando volteretas del Hemiciclo», ironizó, antes de decir que con ese anuncio «se tiraría de los pelos» porque es «una tropelía, una barrabasada y algo insólito, y demostraría que son unos embusteros y filibusteros».

«Del jeta de Carriedo me espero más. Es un caradura. Es un lacayo que cumple los recados de su amo ¿Cómo van a presentar en las Cortes unos presupuestos sin el techo de gasto? Es una barbaridad», afirmó Fernández, para añadir que «si lo hacen, es infame, y si lo ha dicho Carriedo, es que lo van a hacer. Se les debería caer la cara de vergüenza, pero no pasará porque no conocen ni el rigor, ni la decencia», calificó.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, se ciñó a las palabras pronunciadas por el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno de este jueves, de que las cuentas autonómicas para 2026 se presentarán «en tiempo y forma».