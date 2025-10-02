La Junta anticipa un aumento «muy relevante» del presupuesto de lucha contra incendios en 2026

E. N. Jueves, 2 de octubre 2025, 14:21 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León contempla un «importante» crecimiento, con una subida «muy relevante», de las partidas de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 que prepara el Ejecutivo y que prevé enviar a las Cortes antes del 15 de octubre, como recoge el Estatuto de Autonomía. Su objetivo será seguir «reforzando» el operativo de lucha contra incendios, la mejora de las condiciones de los «bomberos forestales», así como algunas iniciativas más.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, anticipó el aumento del presupuesto de Medio Ambiente en las próximas cuentas porque aseguró este departamento «va a poder abordar importantes actuaciones en este ámbito», si bien no quiso ofrecer el detalle sobre la distribución de los recursos financieros.

Asimismo, el titular de Hacienda explicó que la Junta pretende «seguir reforzando» los acuerdos suscritos en 2022 para mejorar el operativo de lucha contra incendios de la comunidad, que recordó ha supuesto ya «importantes incrementos» en los fondos destinados a esta materia. Por ello, avanzó que en 2026 se verá ampliado «más», con »créditos importantes«, no sólo para mejorar las condiciones de los bomberos forestales, así como para otras actuaciones y programas que anunciarán en unos días cuando se conozcan los presupuestos.

Precisamente, el consejero portavoz aseguró que por «prudencia» y «responsabilidad» la Junta entiende que es «oportuno» dar una «oportunidad» al Gobierno para que remita la información y variables actualizadas para cerrar el acuerdo del límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, que sirve de base para los nuevos presupuestos. Por ello, justificó que no se haya presentado ya para intentar «acertar» en mayor medida. «Queremos cumplir los plazos», dijo.