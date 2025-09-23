Los bomberos no olvidan: «Los que debían tomar decisiones no sabían ni dónde estaban los medios»

Óscar F. Civieta Zamora Martes, 23 de septiembre 2025, 06:49 Comenta Compartir

Salieron a la calle, exigieron mejoras y pidieron dimisiones en 2022, tras los devastadores fuegos de la Sierra de la Culebra. Se hartaron de advertir que la pesadilla se podía repetir si no se tomaban medidas. Tenían razón. Tres años después, la provincia de Zamora ha vuelto a ser pasto de las llamas. Y ellos –los bomberos– después de dejarse el aliento (y algo más) en los incendios, vuelven a clamar y a reivindicar. Lo harán a través de una manifestación que CCOO y UGT han convocado a nivel estatal para este miércoles en Valladolid.

Aunque el fuego de Castromil se diera por controlado hace muy pocos días (el 11 de septiembre), la angustia y la agitación de los sofocantes días de agosto se ha disipado. No lo ha hecho, sin embargo, la indignación de los que estuvieron frente a frente con las llamas. Desde la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCyl) –prefieren no personalizar las declaraciones, porque es la voz de todo un grupo– siguen denunciando que el problema del operativo de prevención y extinción de incendios de Castilla y León es «estructural».

«Es un dispositivo anticuado, en el que van poniendo parches. Y eso te puede servir para los años buenos, pero cuando vienen incendios cómo estos, no se le puede dar una respuesta proporcionada, porque desde el primer momento estamos desbordados».

En los peores días de este verano de 2025 en Zamora, aseguran, «los que debían tomar las decisiones no sabían ni dónde estaban los medios, ni dónde debían ir, ni cuáles eran los puntos críticos. Enviaban a gente a incendios que ya no estaban activos y los sacaban de lugares en los que todavía había peligro». Los mandos estaban desbordados, añaden, «porque hay solo una persona al frente de un incendio con un perímetro de más de 200 kilómetros, como por ejemplo era el de Molezuelas».

Servicio privatizado

Una de las quejas más habituales de los bomberos es el alto número de empresas privadas que conforman el operativo. «Las empresas cambian cada año, hay algunas que desaparecen, otras que solo tienen una cuadrilla. Y las licitaciones salen a la baja: quien lo haga por menos dinero, se lo lleva», critican.

Desde la Junta señalan que el número de empresas varía entre 15 y 20, y que en los concursos se valora «la experiencia que tengan en el campo de las labores preventivas, en el de extinción, así como en conocimiento de la zona en la que vayan a trabajar». Agregan que el personal de los camiones y de los puestos de vigilancia es 100% público, y que también hay parte de personal laboral o funcionarios entre los agentes medioambientales, los celadores de Medio Ambiente, los técnicos de guardia, los conductores de guardia (personal laboral), los operadores de Centro de Mando y los técnicos de Centro de Mando (funcionarios).

La Junta, agregan los profesionales, «no puede entender un sistema de emergencias como un negocio. Si se lo dan a una empresa, lo que quiere ésta es ganar dinero, y eso lo consigue a costa de precarizar el empleo o de reciclar materiales».

«Vamos en precario a los incendios»

Los bomberos de ATIFCyL se quejan de la falta o el mal estado de los equipos. «Vamos en precario a los incendios, con el mismo EPI (Equipo de Protección Individual) durante muchos días, porque no tienes más. Hay cuadrillas que solo tenían un buzo ingnífugo, que se moja, se mancha y se llena de ceniza, pero si estás en un turno de cuatro días, te tienes que poner el mismo hasta que puedas volver a casa».

En la Junta, referente a los EPI, apuntan directamente que «eso es falso». Los EPI, continúan, «deben cumplir unas condiciones establecidas en los Pliegos de prescripciones técnicas de las propuestas por las que se contratan algunos medios. El cumplimiento de estas condiciones es evaluado de forma rigurosa por los coordinadores de Seguridad y Salud y, en caso de observarse negligencias, bien por ellos, por los propios trabajadores, o los agentes medioambientales, se requiere a las empresas su corrección».

Prevención

El otro problema reiterado es la contratación por meses. «El operativo solo está completo durante los cuatro meses de la campaña de verano. Hay mucha gente que está solo en esa campaña, otra que trabaja entre seis y nueve meses, alguna entre 10 y 11 y muy pocos todo el año. Se necesita una contratación todo el año, para que podamos hacer una prevención real».

En los pasados meses se ha repetido eso de que «el fuego se apaga en invierno». Los miembros de AITFCyL opinan que esa frase está ya un poco «manida».

El desencadenante en algunos casos han sido tormentas secas, y eso, destacan, «va a seguir pasando, pero si tienes los puntos críticos trabajados, el daño se limita». El abandono del medio rural, dicen, «hace que el monte se meta en los pueblos, lo que genera una acumulación de combustible, que antes no existía».

Los bomberos detallan un hecho importante: «La gente piensa que los cortafuegos sirven para parar el fuego, pero la realidad es que no son para eso, sino para proporcionarnos una oportunidad de acceso. En un momento en el que nadie ha hecho nada durante 30 años, es imposible. El monte ha acumulado energía solar durante 30 años y la libera en 30 segundos».

Esas zonas de oportunidad que abren los cortafuegos, comentan desde la Asociación, les permitirían planificar a largo plazo cómo atacar estos incendios que tienen un comportamiento tan cambiante y virulento. «En estos incendios, nos ha pasado que, a partir de las 18:00 horas, no podías atacarlo directamente, pero sí se podría haber planificado un ataque a medio plazo, para el día siguiente por la mañana, y así conseguir parar frentes de 40 kilómetros. Entre muchísimas cuadrillas y con batefuegos, podemos detener un frente así».

Comenta Reporta un error