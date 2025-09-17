El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Martínez, junto a Patxi López y Esther Peña en su visita a los diputados y senadores socialistas. Juan Lázaro-Ical

El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León

Vox asegura que las cuentas del PP le mantienen al alza y el PSOE asegura que en Génova dudan de Mañueco

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:44

En lo que Francisco Vázquez, número 2 del PP autonómico, dijo el martes no había ninguna novedad. O en lo que quiso decir. Que la fecha más tardía para poner las urnas en Castilla y León es el 15 de marzo ... . Y que, como ha repetido en infinidad de ocasiones Alfonso Fernández Mañueco, no habrá adelanto electoral salvo que Pedro Sánchez convoque elecciones generales. En ese caso se simultanearían. Pero Vázquez dijo más de lo que parecía decir y la conclusión que dejó su comparecencia en Palencia fue que Castilla y León ya tenía fecha definitiva para poner las urnas. Que casi, pero no.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  2. 2

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  3. 3

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  4. 4

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  5. 5

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  6. 6

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  7. 7 Detenida una casera por expulsar a su inquilino sin ningún motivo
  8. 8 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
  9. 9 La Semana de la Movilidad culminará el lunes con el cierre de la ZBE al tráfico
  10. 10 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León

El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León