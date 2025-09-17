El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León

En lo que Francisco Vázquez, número 2 del PP autonómico, dijo el martes no había ninguna novedad. O en lo que quiso decir. Que la fecha más tardía para poner las urnas en Castilla y León es el 15 de marzo ... . Y que, como ha repetido en infinidad de ocasiones Alfonso Fernández Mañueco, no habrá adelanto electoral salvo que Pedro Sánchez convoque elecciones generales. En ese caso se simultanearían. Pero Vázquez dijo más de lo que parecía decir y la conclusión que dejó su comparecencia en Palencia fue que Castilla y León ya tenía fecha definitiva para poner las urnas. Que casi, pero no.

En todo caso, la frase ha ejercido como pistoletazo con salida nula en el mundial de atletismo de Tokio: todos los competidores se han lanzado a dar las primeras zancadas por si acaso. El PSOE, por partida doble, con Nuria Rubio por un lado y Carlos Martínez, con todos los diputados y senadores socialistas autonómicos, por otro. Vox, con David Hierro presumiendo de encuestas favorables y Carlos Pollán inmerso ya desde hace tiempo en la rueda televisiva afín en El Toro TV. Podemos, con Pablo Fernández seguro de que no habrá presupuestos de nuevo en Castilla y León.

No hace tanto, desde que Vox salió del Gobierno hasta casi el verano, el PP era más optimista. La tendencia nacional y la inercia autonómica llevaban las cuentas hasta los 37-39 escaños posibles, con la mayoría absoluta en 41. En todo caso, una cifra capaz de evitar un pacto obligatorio con Vox, que permitiera a los de Mañueco mirar a otros partidos minoritarios, como Por Ávila, UPL o Soria ¡Ya!, en busca de acuerdos de Gobierno o apoyos puntuales a las cuentas. Pero los incendios y sus derivadas han mermado ese cálculo. Vox y PSOE ejercen de altavoces de las entrañas del PP para tratar de restar crédito a las posibilidades de Mañueco de alcanzar esa zona de confort. Vox asegura que al PP no le salen las cuentas internas, que muestran que los de Abascal se mantienen. En la sede central en Bambú, mientras, se apoyan en el 17,3% que le conceden las encuestas nacionales y en que el resultado es Castilla y León ha sido tradicionalmente mejor que la media del partido a nivel nacional.

Así, Vox obtuvo en Castilla y León en las europeas de 2024 un 10,42% de los votos válidos, por el 9,62% de media nacional. En las generales de 2023 el resultado fue casi un punto y medio mejor, un 13,78% por un 12,38%. Y en las generales de 2019 los de Santiago Abascal hicieron un 15,08% en el conjunto de España y un 16,61% en la comunidad. Eso dejaría a Vox, siguiendo los sondeos, en el entorno del 18,5% de los votos en las autonómicas. Un dato preocupante para el PP. En las autonómicas de 2022, Vox consiguió 13 escaños con un 17,64%. Si ambos partidos se comportan como vasos comunicantes, y uno resta al otro, ese punto de más podría rebajar al PP al límite del 30% de voto. En 2022 logró 31 procuradores con un 31,5% de los votos. Y en 2019 se quedó en 29 con un 31,43%.

Ampliar David Hierro, junto a Iñali Sicilia (Vox), en su rueda de prensa de este miércoles. M. Chacón-Ical

«Las encuestas lo único que dicen es que Vox no para de crecer, esa es la realidad», valoró David Hierro, portavoz parlamentario, en rueda de prensa. Y a continuación desgranó algunas frases que sirven como anticipo de lo que será su argumentario electoral. «El PP, en concreto Mañueco, está muy alejado de la realidad, tanto que lleva despreciando a Vox un año y medio desde que salimos del Gobierno. […] Cuanto más vaya Mañueco hacia la izquierda, votación con el PSOE de la memoria histórica, defensa de la agenda 2030 a sangre y fuego, subvenciones a los sindicatos a cascoporro…», advirtió.

En el PSOE de Castilla y León, mientras, hay quien también cree en un buen resultado que pueda truncar el camino de baldosas amarillos que quería alfombrar Alberto Núñez Feijóo con Castilla y León y Andalucía rumbo a las generales de 2027. Las dos primeras voces del partido en Castilla y León proclamaron al unísono la primera idea-fuerza de esta precampaña: Mañueco no quiere ir a las urnas. «Aparte de que al señor Paco Vázquez se le escapara, nosotros esperábamos que fuera esa fecha, más que nada porque es el último día que puede convocar y el señor Mañueco solo está pensando en una prórroga, porque sabe que tiene el partido absolutamente perdido. Es el 15 de marzo porque no puede ser de abril ni de mayo, van al último día», señalaba Nuria Rubio. «Estoy convencido de que no quiere ir a las urnas. Necesita tener algo con lo que mimetizarse y esconderse, por eso plantea siempre la circunstancia de ir a elecciones acompañado de unas generales con Pedro Sánchez o intentar reunir las andaluzas con las de Castilla y León para solaparse y que no se hable a nivel nacional de un territorio que necesita ser visible mucho más», acusaba Carlos Martínez.

Ampliar Nuria Rubio, durante su comparecencia de este miércoles en la sede del partido socialista de Castilla y León. M. Chacón-Ical

Y, como Vox, el PSOE se hizo eco de «lo que se cuenta en Génova». Presuntamente, claro. «Hay voces dentro del PP que dudan de que Mañueco sea un buen candidato, que ponen en cuestión su gestión durante estos últimos años, no tiene equipo, tiene a consejeros escondidos, como puede ser el señor Quiñones, porque no pueden sacarlo a ningún acto, con un proyecto agotado y una ciudadanía que se siente abandonada», aseguraba Rubio.

Los partidos territoriales, como Soria ¡Ya!, UPL o Por Ávila, mantienen su labor parlamentaria y, en el caso de UPL y Por Ávila, la pujanza que les pueden dar sus alcaldías. En León, además, impulsados por el sentimiento de rabia por los incendios estivales. Y Unidas Podemos, que difícilmente acudirá de nuevo en coalición a las urnas autonómicas, expresó su postura por boca de Pablo Fernández. El único parlamentario de lo que hoy son Sumar/Podemos tiene claro que no habrá presupuestos otra vez, pero sí «promesas 'fake'» del presidente de la Junta para tratar de revertir este inicio de curso movido.