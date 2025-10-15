El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación de los presupuestos. Alberto Mingueza

Los fondos europeos lanzan la inversión de la Junta en vivienda pública en Valladolid

Los presupuestos reservan 3 millones para las obras del Clínico y otros tres para rematar la red de calor

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:02

Las cuentas de la Junta de Castilla y León para Valladolid incluyen 160 millones de euros en inversiones. De ellos, 29 millones son para ... construir vivienda pública de alquiler, especialmente dirigida a los jóvenes, y otros 5,5 millones para viviendas públicas en venta. Un 21,5% del presupuesto para inversiones se centra en la vivienda, el tema del momento en España. Sin embargo, todas esas promociones tienen financiación europea, lo que explica el boom constructor de la Junta. Así lo admitían en una nota de 2022 sobre promociones de pisos en venta, con un 50%-50% entre Gobierno autonómico y fondos europeos, y en otra de este mismo año en la que se anunciaban 1.102 viviendas colaborativas que contaban con dinero procedente del plan Next Generation EU.

