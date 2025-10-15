Los fondos europeos lanzan la inversión de la Junta en vivienda pública en Valladolid

Las cuentas de la Junta de Castilla y León para Valladolid incluyen 160 millones de euros en inversiones. De ellos, 29 millones son para ... construir vivienda pública de alquiler, especialmente dirigida a los jóvenes, y otros 5,5 millones para viviendas públicas en venta. Un 21,5% del presupuesto para inversiones se centra en la vivienda, el tema del momento en España. Sin embargo, todas esas promociones tienen financiación europea, lo que explica el boom constructor de la Junta. Así lo admitían en una nota de 2022 sobre promociones de pisos en venta, con un 50%-50% entre Gobierno autonómico y fondos europeos, y en otra de este mismo año en la que se anunciaban 1.102 viviendas colaborativas que contaban con dinero procedente del plan Next Generation EU.

Algunas de estas viviendas ya están, de hecho, en marcha. Es el caso de las planificadas en la calle Mieses, que se están ejecutando a buen ritmo, o las que se sitúan en la falda norte de Parquesol, en la calle Julio Senador. Por eso las partidas son desiguales. Así, la que más dinero recibirá será la prevista en Parque Alameda (12,1 millones para 155 pisos), seguida por la de Parquesol (9,2 millones para 158 viviendas), la de Mieses (3,9 para 50 viviendas), la que se ubica en Medina del Campo (2 millones, 27 viviendas) y la de Los Viveros (1,76, con 54 pisos). Suman 444 viviendas.

Estas cantidades suponen la gran baza inversora de la Junta en la provincia de Valladolid. Hay, sin embargo, otras dos facetas en las que el Ejecutivo ha previsto un esfuerzo relevante: la sanidad y la gestión forestal.

En Sanidad, las obras del Clínico se llevan 3 millones de euros de inversión. Un dinero que se debe comparar con el estado de ejecución de unos trabajos que llevan 12 años de retraso. El curso pasado, cuando la Junta presentó su anteproyecto de presupuestos, fijaba 1,97 millones para obras en el Clínico. Esa cantidad debía servir para liquidar el expediente de la construcción del edificio de consultas, paralizado y abandonado por la adjudicataria, y volver a licitar el proyecto, que se otorgó en 2022 por 24,3 millones de euros.

Sí se han añadido cuantías destinadas a trabajos en centros de salud y hospitales. De los 21,8 millones de Sanidad, 7,8 son para «equipamiento diverso en hospitales» y 3,87 para «obras diversas en hospitales». Con nombre y apellidos aparecen el centro de salud de Medina de Rioseco (3,38 millones), el de Parque Alameda (1,02), el de Laguna de Duero (398.000 euros), el de Pilarica (186.000) o Arturo Eyries (245.000). También hay partidas para el de La Cistérniga (18.000) y Delicias II (44.000). Lo que no aparece en las previsiones es la reapertura del centro de especialidades de Delicias, una reivindicación de los vecinos.

En cuanto a la gestión forestal, aunque Valladolid no ha sido una provincia especialmente perjudicada por los incendios ni tiene una masa forestal equiparable a León, Zamora o Salamanca, aparecen en las cuentas 3,37 millones de euros para tratamientos selvícolas de prevención de incendios. Y otros 2,15 millones para «protección, vigilancia y conservación del medio natural, combustible», junto a 915.000 euros destinados a «equipos de extinción de incendios forestales, cuadrillas helitransportadas».

Una de las inversiones que llevan tiempo en ejecución es la red de calor Valladolid Oeste, que se extiende en estos momentos por Parquesol y que abarca Huerta del Rey y Villa de Prado. Se destinan 3 millones de euros a continuar, y supuestamente a terminar, la red de calor y sus conexiones. Y la Junta ha añadido, en el capítulo educativo, los dos millones de euros que se comprometió a aportar para la construcción del polideportivo del colegio Miguel Delibes, en La Victoria.