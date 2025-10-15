Los presupuestos, sin ley de medidas ni techo de gasto, se convierten en la primera gran batalla preelectoral

Ayudas para autónomos, para cambiar la bañera por un plato de ducha, para conciliación, bono de nacimiento incrementado… ¿Cómo, cuándo, para cuántos beneficiarios? Pues se ... verá cuando se desarrolle cada orden. ¿Y son posibles sin presupuestos, tal y como han sido posibles otras líneas de ayudas en 2025 con unas cuentas prorrogadas de 2023? «Los presupuestos sustentan las ayudas», sentenció el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Es una declaración de intenciones que va a regir las negociaciones de unos presupuestos que se asoman a la convocatoria electoral. «El PP ha presentado las cuentas deprisa y corriendo porque se lo ha mandado Feijóo», decían fuentes parlamentarias de Vox este miércoles. «Mañueco ha presentado los presupuestos a toda prisa porque lo ha dicho Feijóo para poder llegar antes que Sánchez», decían fuentes parlamentarias socialistas poco después. PSOE y Vox de acuerdo. Un signo de los tiempos preelectorales.

Carriedo ponía la primera regla del juego con esa frase que parece ligar las ayudas a la aprobación presupuestaria. Si el PSOE no apoya las cuentas, se opondrá a ayudar a los autónomos, las familias… Si Vox no apoya la cuentas, se opondrá a la baja fiscalidad, las ayudas a los empresarios, los autónomos… «El parlamento consiste en poder debatir, hacer propuestas y llegar a acuerdos. Nos pidieron que presentáramos el presupuesto. La semana que viene se debatirá el techo de gasto, los consejeros irán explicando detalladamente las partidas», explicó.

Aunque ese calendario tan claro se le puede complicar. Sobre todo porque llega pasado de fecha y con un último inconveniente, el hecho de que las Cortes hayan dejado sin aprobar la parte del presupuesto que se refiere a sus propias cuentas y las del Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas, Consejo Económico y Social y Procurador del Común. Para cuando Carriedo registró los 21 tomos en el parlamento autonómico, el tomo 20 se había quedado fuera. Y no solo eso. Son unos presupuestos que no llevan el acompañamiento de la 'ley de medidas'. Una norma que en realidad se llama «ley de medidas tributarias, financieras y administrativas». Un texto que define los parámetros por los que se recaudarán tasas e impuestos autonómicos. «Son los presupuestos con los beneficios fiscales más altos de la historia», presumió Mañueco. «Se ha más que duplicado la cantidad por los beneficios fiscales desde 2018», confirmó Carriedo. De 298 millones entonces a 778 en 2025. ¿Cómo es posible que aumenten esos beneficios fiscales de 2024 a 2025 si no hay una nueva ley de medidas para recaudar? Pues básicamente, admitió Carriedo, por la inflación. Si los precios de la vivienda suben, los beneficios fiscales también.

Ampliar Mesa de las Cortes celebrada este miércoles. De izquierda a derecha, Fátima Pinacho (Vox), Rosa Esteban (PP), Francisco Vázquez (PP), Carlos Pollán (Vox), Ana Sánchez (PSOE) y la letrada mayor, Laura Seseña.

«Hemos hecho una ley de presupuestos y no hemos incorporado ley de acompañamiento, porque estamos en el último año de legislatura y el acuerdo es más difícil. Algunos grupos tienen una posición radicalmente contraria a las bajadas de impuestos, por ejemplo», razonó el consejero. Es decir, que se buscará un acuerdo presupuestario pero se evitará el problema de enfrentarse a una posible alteración de las medidas fiscales propuestas por el Ejecutivo. El Gobierno de Mañueco ya sabe lo que es enfrentarse a un hemiciclo en minoría en un tema sensible. Lo aprendió cuando le aprobaron contra su voluntad la ley de publicidad institucional. Y no se la va a jugar con las cuestiones tributarias. «No hay subida tributaria, se congelan las tasas dependientes de la Junta y evitamos los riesgos de faltas de acuerdo o de que alguna medida pudiera revertirse en forma de subidas tributarias», admitió el consejero de Economía y Hacienda. Y defendió que en este punto de la economía autonómica esas bonificaciones y ayudas fiscales ya están casi en máximos. «En Castilla y León hemos hecho importantes beneficios fiscales en los últimos años. Hemos bajado los impuestos 34 veces. Impuesto sucesiones, IRPF tramo autonómico, mejoras tributarias en transmisiones patrimoniales…».

Así que no toca enredarse en cuestiones fiscales. Mejor ir al meollo de las cuentas. El objetivo, dice Carriedo, es que «el Gobierno que salga elegido se encuentre con un presupuesto que sirva de partida para todo el ejercicio».

Lo que pasa es que la negociación ya empieza torcida. El techo de gasto debería aprobarse en las Cortes antes del 31 de julio de cada año, según marca la norma. Se remitió al parlamento autonómico la semana pasada y aún no se ha debatido. Después de cumplirse ese trámite, la Junta debería enviar su proyecto de ley de presupuestos antes del 15 de octubre, algo que hizo ayer «en tiempo y forma», según había dicho el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Pero Vox y PSOE, los dos grupos mayoritarios y con puestos en la Mesa de las Cortes, ya han dejado claro que no les parece nada regular registrar las cuentas cuando ese techo de gasto ni siquiera se ha aprobado. «Nuestra competencia es presentar un proyecto de presupuestos y lo que creemos un buen proyecto. Y lo remitimos a las cortes para comenzar su tramitación cuando se debata el techo de gasto. Quien establece el calendario son las Cortes. La pasada semana aprobamos el techo de gasto, se envió la semana pasada a las Cortes, hoy entregamos el presupuesto», argumentó Carriedo, que quiso así dejar el balón en el otro lado de la cancha. ¿Y si no le aprueban el techo de gasto? «Iríamos al registro de la Cámara intentando poder aprobar uno nuevo dentro de los plazos. Pero no vamos a pensar en eso. En esta legislatura se han aprobado los tres techos de gasto», recordó.

El PP quiere comenzar las comparecencias de los consejeros con sus respectivos tomos presupuestarios. Hablar de partidas, inversiones, líneas de ayudas y, en definitiva, gestión. Sin el riesgo de una ley de medidas que se pueda alterar por una mayoría parlamentaria alternativa. Para los demás grupos, eso es solo electoralismo puro. Así que de entrada van a dificultar mucho que llegue ese momento. Primero, con el techo de gasto. Después, con el hecho de haberse dejado fuera esa sección 20 del presupuesto de las Cortes que no han sido capaces de aprobar, lo que deja los 21 tomos de las cuentas incompletos. De entrada, presumen en Vox, «ya no van en tiempo y forma».