Carlos Fernández Carriedo y María Isabel Campos, directora general de Presupuestos, presentan las cuentas autonómicas para 2025. Miriam Chacón-Ical

Castilla y León

Los presupuestos, sin ley de medidas ni techo de gasto, se convierten en la primera gran batalla preelectoral

Carriedo supedita las ayudas prometidas a la aprobación de las cuentas y justifica no presentar el plan tributario para no correr el riesgo de que se revierta

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:50

Comenta

Ayudas para autónomos, para cambiar la bañera por un plato de ducha, para conciliación, bono de nacimiento incrementado… ¿Cómo, cuándo, para cuántos beneficiarios? Pues se ... verá cuando se desarrolle cada orden. ¿Y son posibles sin presupuestos, tal y como han sido posibles otras líneas de ayudas en 2025 con unas cuentas prorrogadas de 2023? «Los presupuestos sustentan las ayudas», sentenció el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Es una declaración de intenciones que va a regir las negociaciones de unos presupuestos que se asoman a la convocatoria electoral. «El PP ha presentado las cuentas deprisa y corriendo porque se lo ha mandado Feijóo», decían fuentes parlamentarias de Vox este miércoles. «Mañueco ha presentado los presupuestos a toda prisa porque lo ha dicho Feijóo para poder llegar antes que Sánchez», decían fuentes parlamentarias socialistas poco después. PSOE y Vox de acuerdo. Un signo de los tiempos preelectorales.

