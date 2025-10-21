El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fátima Pinacho, Rosa Esteban, Francisco Vázquez, Carlos Pollán, Ana Sánchez y Laura Seseña, letrada mayor, en la Mesa de las Cortes del pasado miércoles. Alberto Mingueza

Castilla y León

El informe de la letrada mayor de las Cortes insta a devolver el presupuesto de la Junta

El PSOE se abstendrá el miércoles para aprobar el techo de gasto, según anunció Carlos Martínez

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 06:51

La Mesa de las Cortes escuchará este martes por la mañana el informe de la letrada mayor respecto a la tramitación del proyecto de ley ... de presupuestos de la Junta de Castilla y León. Y su informe, según fuentes parlamentarias consultadas por El Norte, insta a devolver el proyecto de ley para comenzar de nuevo con su tramitación una vez que se haya aprobado el techo de gasto.

