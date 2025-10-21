El informe de la letrada mayor de las Cortes insta a devolver el presupuesto de la Junta

La Mesa de las Cortes escuchará este martes por la mañana el informe de la letrada mayor respecto a la tramitación del proyecto de ley ... de presupuestos de la Junta de Castilla y León. Y su informe, según fuentes parlamentarias consultadas por El Norte, insta a devolver el proyecto de ley para comenzar de nuevo con su tramitación una vez que se haya aprobado el techo de gasto.

Ese es el principal argumento, aunque no el único, de una decisión que se conocerá a media mañana, ya que la Mesa se ha convocado para las 10:30 horas, apenas seis horas antes de la celebración del Pleno ordinario. Además, el informe reseña la anomalía de que se haya registrado un presupuesto en el que no se cuenta con el capítulo aprobado con las cuentas de las Cortes de Castilla y León y las instituciones propias (Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social y Procurador del Común).

La norma dice que los presupuestos «adecuarán sus ingresos y gastos al cumplimiento de los objetivos de estabilidad y deuda pública» que se establezcan para la comunidad autónoma y, además, se ajustarán «al límite de gasto no financiero que aprueben las Cortes de Castilla y León». Como ese límite de gasto no se debatirá hasta mañana miércoles por la mañana, no se puede comenzar la tramitación de las cuentas.

Por otro lado, a las cuentas les falta el capítulo 20. Un capítulo que debe aprobar la Mesa de las Cortes para remitírselo a la Junta de Castilla y León y que el Ejecutivo lo incluya en el proyecto de ley de presupuestos. Como ese capítulo no se aprobó por el voto en contra en la Mesa de la socialista Ana Sánchez y las abstenciones de PP y Vox, también se ha producido una situación insólita, inédita hasta ahora en el parlamento autonómico: se han registrado las cuentas sin tener esa sección aprobada por las Cortes. Los informes de los letrados mayores, en cuestiones como estas, suelen recibir el respaldo de los miembros de la Mesa, que hay que recordar que se dividen en dos de Vox (Carlos Pollán y Fátima Pinacho), dos del PP (Francisco Vázquez y Rosa Esteban) y dos del PSOE (Ana Sánchez y Diego Moreno).

Lo que parece que sí saldrá adelante es el techo de gasto. Carlos Martínez, líder de los socialistas, se comprometió este lunes a que su grupo se abstendrá en la votación del miércoles. Son 28 votos. «Aunque sea la carta a los Reyes Magos, estamos dispuestos a aprobar los presupuestos y contará con la abstención en el debate sobre el techo de gasto. No tendrán excusas para sentarse a negociar. Van a tener que ponerse a trabajar de verdad, que es lo que les ha faltado en estos 38 años», dijo. El PP cuenta con sus 31 votos más el de Francisco Igea, según anunció en rueda de prensa. Quedan en juego 21, los 11 de Vox más los dos no adscritos, el de Unidas Podemos, Por Ávila, los tres de Soria ¡Ya! y los tres de UPL.

Así que una vez se apruebe el techo de gasto, la Junta podrá volver a registrar su proyecto de ley de presupuestos y comenzar con la tramitación. Previamente, debería celebrarse una Mesa de las Cortes en la que tendrían que aprobar su sección 20 para remitirla al Ejecutivo y que se incorpore a los tomos presupuestarios, de modo que se subsane también esta anomalía.