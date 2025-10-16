El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carlos Pollán (Vox) y Ana Sánchez (PSOE), en la reunión de la Mesa de las Cortes, este jueves. Alberto Mingueza

El embrollo jurídico con las cuentas de Castilla y León, colofón a una legislatura de presupuestos locos

Mientras se dirime la legalidad de registar las cuentas sin un capítulo aprobado en las Cortes y sin techo de gasto aprobado, el Pleno debatirá la próxima semana si abre la tramitación o no

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:35

A Ricardo Gavilanes, portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, le tocó salir a defender que la Junta había registrado el proyecto ... de presupuestos «en tiempo y forma». Y argumentar que Vox había echado abajo el capítulo con las cuentas de las Cortes que preside con su abstención, a pesar de que el PP pudo evitarlo y no lo hizo porque sus dos miembros de la Mesa, Francisco Vázquez y Rosa Esteban, también se abstuvieron a continuación. Y de paso Gavilanes tuvo que darle pátina de normalidad al hecho de registrar las cuentas cuando no se tiene aprobado el techo de gasto. «¿Cómo vas a plantear la organización de lo que vas a gastar si no sabes lo que tienes para gastar?», se preguntaba su rival, David Hierro (Vox). Y tuvo que añadir Gavilanes que la ley de medidas tributarias, financieras y administrativas «es independiente y no es necesario llevarla con la ley de presupuestos», argumento que sostiene el esgrimido por su consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, el día anterior. «Ya dijo el consejero que se hacía así -sin la ley de medidas- para facilitar llegar a un acuerdo en el presupuesto».

