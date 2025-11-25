El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carril bidireccional en la calle Hernando de Acuña por las obras de la red de calor y cartelería (en detalle), junto al colegio Francisco Pino, advirtiendo a los peatones de la situación. J. Sanz

Valladolid

Pitos entre conductores y sustos para los peatones con el nuevo corte de la red de calor en Parquesol

La señalización advierte a los viandantes del riesgo de cruzar por el carril bidireccional habilitado hasta abril en Hernando de Acuña en los pasos de cebra

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:31

Vaya por delante que el nuevo corte, y la habilitación de un carril bidireccional, motivado por las obras de la red de calor en Parquesol ... en la calle Hernando de Acuña está razonablemente bien señalizado y balizado tanto para vehículos como para peatones con el único pero de la ausencia de señalización previa antes de llegar al tramo cerrado desde este martes, y hasta abril del año que viene, de esta arteria del barrio entre las intersecciones con Ciudad de la Habana y Juan de Valladolid. Pero eso no ha impedido algunos encontronazos entre conductores, que se han saldado con un baile de pitos durante las primeras horas; más de un giro y cambios de sentido irregulares y, lo más peligroso, numerosos sustos para los peatones a la hora de cruzar la calzada ante la falta de costumbre de mirar hacia el lado contrario por el que ahora circulan los coches (en sentido de bajada hacia el centro) por la calzada que discurre del lado de los números pares.

