Pitos entre conductores y sustos para los peatones con el nuevo corte de la red de calor en Parquesol

Vaya por delante que el nuevo corte, y la habilitación de un carril bidireccional, motivado por las obras de la red de calor en Parquesol ... en la calle Hernando de Acuña está razonablemente bien señalizado y balizado tanto para vehículos como para peatones con el único pero de la ausencia de señalización previa antes de llegar al tramo cerrado desde este martes, y hasta abril del año que viene, de esta arteria del barrio entre las intersecciones con Ciudad de la Habana y Juan de Valladolid. Pero eso no ha impedido algunos encontronazos entre conductores, que se han saldado con un baile de pitos durante las primeras horas; más de un giro y cambios de sentido irregulares y, lo más peligroso, numerosos sustos para los peatones a la hora de cruzar la calzada ante la falta de costumbre de mirar hacia el lado contrario por el que ahora circulan los coches (en sentido de bajada hacia el centro) por la calzada que discurre del lado de los números pares.

Los operarios de la empresa que ejecuta esta fase final de las obras de la red de calor, que comenzaron hace dos largos años, han procedido a media mañana al anunciado corte de la calzada del lado de los números impares del citado tramo de Hernando de Acuña, donde se ha suprimido la parada de Auvasa (allí paran cinco de sus líneas, incluida la 9, que conduce al centro) -la más próxima está calle abajo, en el número 13, en la esquina con Manuel Silvela- y la de taxis. Allí, de momento, solo se han suprimido siete plazas de aparcamiento, a la altura del supermercado Gadis, donde se concentra el inicio de los trabajos. En el resto de la vía se permite, aunque de manera un tanto alegal, los estacionamientos; si bien al tramo cerrado solo pueden acceder, en teoría, desde la intersección con Juan de Valladolid los usuarios de los vados de los números impares.

El caso es que no solo entran los residentes con garaje y eso, sumado a la presencia de repartidores y a progenitores de escolares del colegio Francisco Pino, que también han accedido al área restringida a la salida de los alumnos, ha generado algunos conflictos entre conductores y obligado después a la mayoría a dar media vuelta mientras por la calzada cerrada -salvo a usuarios de vados- salían otros conductores.

Arriba, el cartel que advierte de que pasan vehículos en los dos sentidos ante el colegio Francisco Pino. Debajo, a la izquierda, un coche dando la vuelta para salir del tramo cortado de Hernando de Acuña. Debajo, los separadores que indican el corte en la parte alta de la calle. J. S.

Eso por un lado. Por el otro, el de los números pares, donde se mantendrá durante los trabajos un carril abierto en cada sentido, la falta de paciencia a la hora de esperar para facilitar maniobras de aparcamiento y las entradas a garajes han motivado más de un toque de claxon entre conductores. Y más abajo, para llegar a dicho carril de subida, se echa en falta una señalización previa que informe de que la necesidad, u obligación, de permanecer en el carril derecho antes del cruce con Ciudad de la Habana para continuar hacia adelante y dejar el izquierdo para girar hacia Ciudad de la Habana. Allí han sido numerosos los giros bruscos, y los consiguientes frenazos, de conductores que han cambiado de carril (del izquierdo al derecho) para continuar la marcha.

Y, por último, las situaciones de mayor riesgo provocadas por el carril bidireccional se han generado por el paso más que que habitual de peatones por los rebajes que carecen de pasos de cebra en las medianas. Cabe recordar que Hernando de Acuña carece de pasos habilitados en los 340 metros lineales que separan precisamente el tramo en obras. Los únicos que hay están en los cruces con Ciudad de la Habana y Juan de Valladolid (frente al colegio Francisco Pino). En ellos, eso sí, se ha colocado cartelería advirtiendo a los peatones del peligro por el paso de vehículos en los dos sentidos de circulación.

El problema, sin embargo, está en el resto de una calle que cuenta con dos rebajes que carecen de pasos en sus aceras y medianas y un tercero sin ellos, pero más que transitado, en el tramo medio hacia el parque de Juan García Hortelano. En ellos, y en otros puntos, no hay señales que adviertan a los peatones del paso de vehículos en los dos sentidos. Y allí es donde ha habido más de un susto en la jornada de esta martes.

El corte de este tramo de Hernando de Acuña se prolongará, en principio, hasta el 27 de marzo de 2026. Antes, a lo largo de esta misma semana, se prevé reabrir la calle Juan García Hortelano, desde Ciudad de la Habana, y para la próxima se anuncia la reapertura de la calzada de salida de Ciudad de la Habana, entre Manuel Azaña y Enrique Cubero, que permanece cerrada desde mediados de octubre. Para la apertura de Enrique Cubero habrá que esperar también hasta el próximo 27 de marzo. Para esa fecha parece vislumbrarse el ansiado final de las obras de la red de calor que vienen sumando cortes y complicaciones en Parquesol desde el otoño de 2023.