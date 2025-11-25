El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estado actual de las obras de la red de calor que mantienen cortados dos carriles en Ciudad de la Habana, entre Manuel Azaña y Enrique Cubero. Arriba, en detalle, las señales que anuncian el nuevo cierre y la prohibición de aparcar en un tramo de Hernando de Acuña. J. Sanz

Valladolid

Parquesol pierde hasta abril un tramo completo de Hernando de Acuña por la red de calor

Las obras cerrarán desde hoy los dos carriles de bajada entre Juan de Valladolid y Ciudad de la Habana y su inicio se solapará con las que cercenan la salida sur del barrio

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:40

Comenta

Los vecinos de Parquesol han sumado un hito más desde primera hora de la mañana de este martes a su hartazgo por los cortes motivados ... por las eternas obras de la red de calor, cuya expansión suma ya más de dos años en curso, con el cierre de un tramo completo de la calle Hernando de Acuña para los próximos cuatro meses, o hasta fin de obra, que nunca se sabe, sin esperar a la reapertura del embudo causado por el otro cierre que cercena desde hace más de un mes el acceso al barrio por el sur.

