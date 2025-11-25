Parquesol pierde hasta abril un tramo completo de Hernando de Acuña por la red de calor

Los vecinos de Parquesol han sumado un hito más desde primera hora de la mañana de este martes a su hartazgo por los cortes motivados ... por las eternas obras de la red de calor, cuya expansión suma ya más de dos años en curso, con el cierre de un tramo completo de la calle Hernando de Acuña para los próximos cuatro meses, o hasta fin de obra, que nunca se sabe, sin esperar a la reapertura del embudo causado por el otro cierre que cercena desde hace más de un mes el acceso al barrio por el sur.

Las «molestias», por las que el Ayuntamiento pide «disculpas» por anticipado en la cartelería que anuncia el nuevo corte, se trasladan ahora a la parte alta del barrio. Allí se anuncia el cierre a la circulación, desde las 7:00 horas de hoy (25 de noviembre) y hasta el 27 de marzo, de los dos carriles de bajada (hacia el centro) de la calle Hernando de Acuña, entre las intersecciones con Juan de Valladolid (desde el colegio Francisco Pino) y Ciudad de la Habana (hasta el Gadis). Un tramo de 415 metros lineales en el que residen, solo del lado afectado, el de los números impares, cerca de un millar de vecinos, y seis vados con centenares de plazas, en cinco grandes conjuntos residenciales.

La circulación en los dos sentidos se mantendrá por un carril reversible en la calzada contraria y se facilitará el acceso a los vados

Los anuncios del corte, con planos incluidos, que fueron colocados el pasado fin de semana en los portales afectados (del 27 al 69) aclaran que durante las obras se habilitará un carril reversible en la calzada contraria (la de los números impares), por lo que se podrá circular por un solo carril de subida desde Ciudad de la Habana y otro de bajada desde Juan de Valladolid con la velocidad reducida a 20 kilómetros por hora. Los vecinos con vados, además, tendrán, salvo por necesidades puntuales de la obra, «permitida la entrada y la salida de sus garajes»; al igual que los proveedores de los negocios situados en el tramo afectado, que se regulará como «fondo de saco», es decir, que todos los accesos (entradas y salidas de los estacionamientos comunitarios y para repartidores) se realizarán por el extremo de la parte superior (Juan de Valladolid).

Ampliar Carteles que anuncian el corte de Hernando de Acuña del lado de los números pares. J. S.

Ampliar El plano que informa del corte de Hernando de Acuña. J. S.

El corte afectará, además, a la parada de Auvasa del número 45 bis (de las líneas 9, PSC1, LP, M5 y B3), que se suprimirá durante los trabajos -la más cercana para bajar al centro está calle abajo en el número 13-; si bien se mantendrá operativa la parada de subida de las mismas líneas en el número 42. Más dudas ahí sobre el futuro inmediado de la parada de taxis que se encuentra junto al Gadis. Allí, de momento, se han colocado señales que informan de la prohibición de aparcar «hasta fin de obra» a partir de dicha parada (entre los números 33 y 27), frente al citado supermercado. Son, de momento, siete plazas las que se pierden, si bien el tramo en obras cuenta con un total de 44 plazas de estacionamiento que, en teoría, se suprimirán hasta casi el mes de abril del año que viene. «No nos han dicho nada de si vamos a poder seguir aquí o no», lamentan los taxistas que, por ahora, mantienen activa la citada parada.

El barrio afronta así, en teoría, la recta final de unas obras que comenzaron en el lejano otoño de 2023 y que apuntan a su finalización en torno a la primavera de 2026. Y lo hace con dos obras que afectan a dos de sus principales arterias para la circulación, como son Hernando de Acuña y Ciudad de la Habana, solapándose, al menos, durante las primeras semanas de los trabajos en la primera.

Reapertura del embudo en diciembre

Así, y desde el 14 de octubre, continúan cortados los dos carriles de salida del barrio de Ciudad de la Habana, entre los cruces con Manuel Azaña y Enrique Cubero, donde se mantiene el embudo que reduce la circulación en la calzada contraria a un solo carril en cada sentido. Allí la reapertura del tramo cortado de esta transitada intersección se anunció inicialmente para el 7 de noviembre, después de aplazó al día 21 y lo cierto es que ayer continuaba cerrada y con la zanja para introducir las tuberías de la red de calor aún abierta. El Ayuntamiento, a través de un comunicado oficial remitido ayer por la tarde, atribuye los retrasos a las lluvias de principios de mes y anticipa que la empresa que ejecuta los trabajos prevé reabrir por completo la intersección «a lo largo de la próxima semana».

La que sí permanecerá cortada hasta el 27 de marzo, y así se anunció hace un par de semanas, es la calle Enrique Cubero, a la que se permite el acceso a los vados por un carril reversible por la parte superior desde la calle Morelia.

Y también, aunque se prevé reabrirla «a lo largo de esta misma semana», continúa cortada la calle Juan García Hortelano desde Ciudad de la Habana; mientras que en esta última se mantiene un solo carril abierto en sentido de salida entre Hernando de Acuña y el citado embudo pasado Manuel Azaña que, en teoría, se eliminará a principios de diciembre.