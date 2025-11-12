El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, atiende a los medios. Carlos Espeso

Valladolid

Carnero y Quiñones piden disculpas por las obras de la red calor y defienden la coordinación actual: «Está perfectamente engrasada»

El alcalde asegura que el interés de las administraciones es que la intervención avance de «forma rápida» y el consejero sostiene que es una actuación «compleja»

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:30

Comenta

«Ha habido momentos en los cuales ha habido una total descoordinación», fueron las palabras del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en referencia a ... las obras de la red de calor que se acometen en el barrio vallisoletano de Parquesol. Una actuación que ejecuta la entidad pública de la Junta, Somacyl, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones. Consejero y alcalde han compartido convocatoria este miércoles para la visita de la construcción de cincuenta viviendas para alquiler joven en la zona de Las Eras en Valladolid.

