Carnero y Quiñones piden disculpas por las obras de la red calor y defienden la coordinación actual: «Está perfectamente engrasada»

«Ha habido momentos en los cuales ha habido una total descoordinación», fueron las palabras del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en referencia a ... las obras de la red de calor que se acometen en el barrio vallisoletano de Parquesol. Una actuación que ejecuta la entidad pública de la Junta, Somacyl, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones. Consejero y alcalde han compartido convocatoria este miércoles para la visita de la construcción de cincuenta viviendas para alquiler joven en la zona de Las Eras en Valladolid.

Allí, además de la promoción, también ha habido espacio para hablar sobre dichas declaraciones, efectuadas por el alcalde en el programa 'Más de uno Valladolid' de Onda Cero este lunes. «Es una obra muy importante y beneficiosa para los vecinos de la ciudad. Va a suponer unos ahorros importantes en factura y un compromiso medioambiental, eliminando chimeneas y mejorando la calidad del aire. Son obras importantes y complejas», ha defendido Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha reconocido que es una actuación que puede producir «incomodidades» a los vecinos ante los que siempre «hemos pedido disculpas».

«Hay una comisión mixta de Junta y Ayuntamiento donde se planifica adecuadamente, también junto a la Policía Local, la marcha y las obras. Pero tratamos de minimizar al máximo posible esas incomodidades», ha incidido el consejero. Por su parte, Jesús Julio Carnero ha reiterado sus disculpas a los vecinos de Parquesol por las incomodidades que se hayan podido producir. «Que entiendan que es necesario para el bien, para estar bien hay que estar mal en algunos momentos y ahora estamos trabajando de manera muy coordinada entre Junta y el propio Ayuntamiento. Nuestro interés es que la obra avance de forma rápida», ha apuntado.

Carnero ha incidido en que el interés de las dos administraciones es ese avance de la actuación para que los vecinos se puedan beneficiar de la red de calor y no estén «sufriendo» los «trastornos» que existen en estos momentos. «Yo, lógicamente, tengo que seguir pidiendo disculpas. Pero esa coordinación está, perfectamente engrasada ahora, encauzada, y en ella trabajamos», ha zanjado el alcalde. En cualquier caso, las obras de la red de calor mantienen varias calles cortadas en Parquesol desde hace dos años y dos meses.

Las obras de la red de calor han avanzado por Parquesol desde que comenzaron en el barrio desde la calle Eusebio González Suárez, en octubre de 2023. Desde entonces se han sucedido los cierres por varías vías de la zona, que ahora alcanzan las zonas más altas del barrio, con los cierres de carriles en la calle Ciudad de la Habana y en los accesos desde la misma a Juan García Hortelano y Enrique Cubero.