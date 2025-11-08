Las obras de la red de calor prolongan el suplicio de cortes en Parquesol hasta abril de 2026

Los vecinos del, sin duda, barrio de la capital más castigado por la expansión de la red de calor por su entramado de calles no ... vislumbran el final de las molestias ocasionadas por las obras desde hace ya dos años. Tanto es así que este viernes, cuando se había fijado inicialmente el final de la intervención que reduce al mínimo el acceso al barrio por el sur, se ha prolongado dos semanas más el cierre que mantiene abierto un solo carril en cada sentido del cruce de la calle Ciudad de la Habana con José Garrote Tebar y Manuel Azaña.

Pero hay más. También hoy se ha actualizado el calendario de obras de dicha red en torno a este mismo punto para informar de que el corte completo de la calle Enrique Cubero, donde se encuentran servicios públicos como la Comisaría de la Policía Nacional y el polideportivo Lalo García, así como el Madison Arena (antiguo Parquesol Plaza), se prolongará hasta el 27 de marzo, es decir, prácticamente hasta el abril del año que viene o, lo que es lo mismo, durante cuatro meses y medio más. Los usuarios de vados, eso sí, pueden entrar en sentido contrario y salir desde la calle Morelia.

De manera que el suplicio de atascos, y de complicaciones para el tránsito peatonal, que viene sufriendo los residentes en el segundo barrio más poblado de la ciudad se prolongará, como mínimo, hasta la próxima primavera. Eso en torno al citado cruce, uno de los más transitados (en vehículo y a pie), de la calle Ciudad de la Habana.

Los atascos se suceden a diario en la entrada por el embudo, habilitado a mediados de octubre, en el cruce de Ciudad de la Habana con José Garrote Tebar

Y dentro de la misma arteria, que recorre el barrio de sur a norte (conecta la ronda interior desde la calle Manuel Jiménez Alfaro hasta Hernando de Acuña), continúa la reducción a su solo carril, en este caso de salida, a la altura de la calle Juan García Hortelano, también cortada a la circulación, donde las obras, que la cierran al tráfico desde el cruce con Ciudad de la Habana hasta el número 15, se prolongarán hasta el 28 de noviembre.

En los tres casos (Ciudad de la Habana, Enrique Cubero y Juan García Hortelano) los cortes completos y cierres de carriles, con distintos bailes y modificaciones en las últimas semanas, comenzaron el pasado 14 de octubre y entonces se anunció, a través de un comunicado oficial del Consistorio, su finalización el 7 de noviembre, es decir, este viernes. Y ha sido en esa fecha cuando se han actualizado, o prolongado, los plazos para fijar el final de la actual maraña de afecciones al tráfico en el 21 de noviembre, en cuanto a la intersección de Ciudad de la Habana con José Garrote Tébar y Manuel Azaña; en el 28 de noviembre, para el tramo de Juan García Hortelano entre Ciudad de la Habana y el número 15; y en el 27 de marzo de 2026 para el corte completo de Enrique Cubero.

Así que el suplicio, y los atascos, continuarán durante las próximas semanas, sobre todo, en cuanto a la entrada al barrio por Ciudad de la Habana, donde las colas para llegar al embudo, al pasar de dos a un solo carril pasado el centro de salud, se suceden a diario con especial incidencias en las horas puntas del mediodía y la tarde, cuando llegan puntualmente a colapsar la vía de punta a punta desde el cruce con José Garrote Tebar hasta, en ocasiones, la entrada desde Manuel Jiménez Alfaro.

Un alivio desde comienzos de semana

En el caso de la salida del barrio por Ciudad de la Habana, los operarios abrieron a principios de esta semana un carril en el tramo que permanecía cerrado desde mediado de octubre entre José Garrote Tebar y Manuel Azaña, lo que eliminó la gimcana de calles que tenían que recorrer los conductores para salir de Parquesol y rodear dicho tramo por Amadeo Arias, Manuel Silvela y José Garrote Tebar. Ahora, la menos, se puede continuar sin desvíos por Ciudad de la Habana (por el carril que discurre pegado por el lateral del supermercado Froiz) para después abandonar el embudo por el carril reversible habilitado para ello por el corte completo del siguiente tramo (el del lado del DIA), entre Manuel Azaña y Enrique Cubero.

Y todo ello en cuanto a este punto del barrio. Cabe recordar que la expansión de la red de calor, un entramado kilométrico de tuberías de agua caliente procedentes de la caldera que ya humea (en pruebas) junto al estadio José Zorrilla, destinada a calentar viviendas de Parquesol, Villa de Prado y Huerta del Rey, carece de fecha oficial para su finalización. Y en el caso del primer barrio aún calles pendientes de picar para meter los conductos.