Camino a ninguna parte por el último cambio en el batiburrillo de cortes de calles en Parquesol

El corte como tal del acceso a la calle Enrique Cubero se anunció hace una semana, pero no se llevó a afecto. Por eso se ... acabó habilitando (por sorpresa) un acceso provisional, entre el batiburrillo de carriles cortados por las obras de la red de calor, para facilitar la entrada a está vía de un único sentido de circulación desde Ciudad de la Habana. Y allí continúa. El problema es que este martes (21 de octubre) sí se ha cortado la entrada a Enrique Cubero sin retirarse o cerrarse el vial provisional.

De manera que los conductores que acceden a Parquesol por Ciudad de la Habana se han encontrado hoy con la señalización que indica que se puede acceder desde ella a Enrique Cubero por el carril de giro habilitado para ello. Y luego, unos metros más adelante, se han opado con la imposibilidad de entrar a dicha calle, cerrada a cal y canto por separadores de plástico ('new jersey') y con obreros diseccionando ya su calzada de lado a lado.

¿Cómo escapar de este carril a ninguna parte? Pues numerosos conductores han optado bien por dar marcha atrás, con el peligro que ello conlleva, para huir del callejón sin salida de vuelta a Ciudad de la Habana (allí solo hay un carril abierto, y habitualmente atascado, hacia el corazón del barrio) o bien por realizar una no menos peligrosa, e irregular, maniobra de cambio de sentido para incorporarse al carril de salida (también uno solo) del barrio de Ciudad de la Habana.

La señalización que indica que el acceso a Enrique Cubero desde Ciudad de la Habana continúa abierto para entrar a los vado pese a que se cortado hoy al tráfico. J. S.

Y todo ello en ausencia de operarios o agentes que informaran del cierre de la calle, al menos durante las primeras horas, y sin que se retirara la señalización errónea que aún anuncia que el acceso, aunque solo para vados, continuaba abierto para entrar a la calle Enrique Cubero desde Ciudad de la Habana.

El cierre de Enrique Cubero, llevado a efecto a media mañana de este martes, lo anunció inicialmente el Ayuntamiento a través de un comunicado oficial que lo fijaba para el día 15 (el miércoles de la semana pasada). Pero no ocurrió. Así que dicha vía, en la que también se había prohibido con antelación a dicha fecha aparcar en la margen del lado del centro de mayores, la comisaría y el pabellón Lalo García (luego se retiraron las señales), continuó abierta solo para acceder a los vados, aunque en la realidad entraba a ella cualquier vehículo.

Los conductores optan por dar marcha atrás para regresar al atascado carril de Ciudad de la Habana o hacer un peligroso cambio de sentido

El caso es que ahora sí se ha cerrado la entrada, en principio, para las próximas tres o cuatro semanas. Y los vecinos y usuarios de vados podrán acceder en adelante a sus garajes en sentido contrario, tal y como se anunció hace seis días, por la otra punta de la calle, a través de Morelia, para después salir por el mismo punto. Por ella se puede circular mientras duren las obras desde Martín Santos Romero y desde y hacia, a través de un carril reversible, Manuel Azaña.

Las obras de la red de calor continúan así causando molestias y generando confusión entre conductores y vecinos, como viene ocurriendo desde que comenzó hace dos años el despliegue de tuberías procedentes de la caldera construida junto al estadio y destinada a calentar algunos, no todos, de sus edificios de viviendas y públicos.

A día de hoy, aunque todo podría cambiar en cuestión de horas, permanecen cortados los accesos desde Ciudad de la Habana a Enrique Cubero y a Juan García Hortelano; mientras que al barrio por la primera vía, su principal acceso desde el sur, se accede solo a través de un carril. Y en sentido de salida, donde se están produciendo también infinidad de confusiones con los carriles, están cortados los tramos completos de Ciudad de la Habana entre Juan García Hortelano y Manuel Azaña y entre esta última y Enrique Cubero.

Y todo ello en torno al cruce más transitado del segundo barrio más poblado de la capital tanto por conductores como por peatones. Suma y sigue.