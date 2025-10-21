El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una furgoneta sale marcha atrás del carril de acceso, aún señalizado como tal, que conduce a Enrique Cubero, cortada esta mañana, desde Ciudad de la Habana. J. Sanz

Camino a ninguna parte por el último cambio en el batiburrillo de cortes de calles en Parquesol

Las obras de la red de calor cierran con seis días de retraso Enrique Cubero pese a mantener abierto y señalizado el carril, ahora sin salida, habilitado para acceder a sus vados

J. Sanz

J. Sanz

Martes, 21 de octubre 2025, 19:27

El corte como tal del acceso a la calle Enrique Cubero se anunció hace una semana, pero no se llevó a afecto. Por eso se ... acabó habilitando (por sorpresa) un acceso provisional, entre el batiburrillo de carriles cortados por las obras de la red de calor, para facilitar la entrada a está vía de un único sentido de circulación desde Ciudad de la Habana. Y allí continúa. El problema es que este martes (21 de octubre) sí se ha cortado la entrada a Enrique Cubero sin retirarse o cerrarse el vial provisional.

