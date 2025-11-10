Carnero reconoce «momentos de total descoordinación» en las obras de la red de calor de Parquesol

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha reconocido este lunes que «ha habido momentos en los cuales ha habido una total descoordinación» durante la ejecución, y ... los cortes de tráfico asociados, de las obras de la red de calor en Parquesol y ha alegado que los trabajos se los encontraron iniciados cuando accedió a la Alcaldía, en junio de 2023, si bien es cierto que en el caso del barrio comenzó dicha intervención entre los meses de septiembre y octubre de dicho ejercicio, cuando ya había sustituido a Óscar Puente al frente del Ayuntamiento. Después de dicho esto, no obstante, ha defendido que ahora la situación, en cuanto a planificación, «está muchísimo más encauzada».

El regidor, en declaraciones realizadas en el programa 'Más de uno Valladolid' de Onda Cero, ha pedido en cualquier caso «disculpas a los vecinos» por las molestias causadas por una obra que «producirá un grandísimo beneficio» y en la que el barrio de Parquesol lleva inmersa desde hace ya algo más de dos años.

El regidor pide «disculpas» a los vecinos por una obra que «lleva muchísimo tiempo y que comienza a ver la luz»

Jesús Julio Carnero, que participaba en una sección del citado programa radiofónico en la que responde a cuestiones planteadas por los ciudadanos, fue preguntado expresamente por la situación de las obras de la red de calor en Parquesol. Y está fue su respuesta inicial: «Mire, ha habido momentos en los cuales ha habido una total descoordinación, fíjese lo que le digo, en ese sentido» para después añadir que «creo que ahora está muchísimo más encauzado» y apuntar que «el túnel comienza a ver la luz en las obras de la red de calor en Parquesol».

Después, en cuanto a esos «momentos de total descoordinación», ha querido matizar que «esa obra ya nos la encontramos en este equipo de Gobierno iniciada». Pero lo cierto es que los trabajos de la red de calor, que ejecuta la entidad pública de la Junta Somacyl, se anunció para el 20 de septiembre en Parquesol y comenzaron, con el corte de una de sus calles (Eusebio González Suárez), el 10 de octubre de 2023, cuando Jesús Julio Carnero ya estaba en la Alcaldía.

Sea como fuere, el regidor ha querido aclarar que «ahora, desde el punto de vista de la anticipación, la comunicación y la coordinación, creo que estamos en una situación bastante distinta de lo que acontecía hace un tiempo no tan lejano», en clara alusión, aunque sin concretarlo, al anterior mandato.

El caso es que las obras de la red de calor, que a día de hoy, y con los plazos recién ampliados (durarán, al menos, hasta casi abril de 2026), cercenan la principal entrada y salida de Parquesol por el sur, con cierres de carriles en la calle Ciudad de la Habana y en los accesos desde la misma a Juan García Hortelano y Enrique Cubero, comenzaron en el barrio entre septiembre y octubre de 2023 y llevan desatando las quejas de los vecinos desde entonces.

Y en alusión a dichas protestas vecinales, el regidor reiteró que «son unas obras que producen, una vez que estén terminadas, un grandísimo beneficio desde el punto de vista de lo que es la factura de los consumos energéticos» e incidió en que, «y siempre lo he dicho, no podemos si no pedir disculpas a los vecinos de Parquesol por una obra que lleva muchísimo tiempo». Exactamente dos años y dos meses.