Obras de la red de calor en el tramo de la calle Ciudad de la Habana entre Juan García Hortelano y Manuel Azaña. En detalle, Jesús Julio Carnero, en una imagen de este lunes. J. S.

Valladolid

Carnero reconoce «momentos de total descoordinación» en las obras de la red de calor de Parquesol

El alcalde alega que se encontraron con la intervención ya iniciada antes de su llegada, si bien las obras en el barrio se han ejecutado durante su mandato, y defiende que la planificación está «ahora muchísimo más encauzada»

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:24

Comenta

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha reconocido este lunes que «ha habido momentos en los cuales ha habido una total descoordinación» durante la ejecución, y ... los cortes de tráfico asociados, de las obras de la red de calor en Parquesol y ha alegado que los trabajos se los encontraron iniciados cuando accedió a la Alcaldía, en junio de 2023, si bien es cierto que en el caso del barrio comenzó dicha intervención entre los meses de septiembre y octubre de dicho ejercicio, cuando ya había sustituido a Óscar Puente al frente del Ayuntamiento. Después de dicho esto, no obstante, ha defendido que ahora la situación, en cuanto a planificación, «está muchísimo más encauzada».

