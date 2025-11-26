El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Retenciones en la bajada del Páramo de San Isidro hacia Juan Carlos I, a la altura del tramo cortado entre Tórtola, Villabáñez y Puente La Reina. En detalle, labores de asfaltado en el cruce del paseo con Juan Carlos I.

Retenciones en la bajada del Páramo de San Isidro hacia Juan Carlos I, a la altura del tramo cortado entre Tórtola, Villabáñez y Puente La Reina. En detalle, labores de asfaltado en el cruce del paseo con Juan Carlos I. J. Sanz

Valladolid

El corte anticipado de Juan Carlos I con Villabáñez atasca Pajarillos, San Isidro y Pilarica

Los operarios han comenzado a asfaltar el tramo, que permanecerá cerrado al tráfico hasta el viernes, entre las calles Faisán y Jilguero

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:49

Comenta

Las obras del enlace del carril bici entre Pajarillos y Pilarica han dejado este miércoles una noticia buena y una mala para los vecinos. La ... buena viene dada por el avance de los trabajos a mayor ritmo de lo previsto de cara a su remate entre finales de esta semana y comienzos de la próxima. Y la mala está causada precisamente por la anterior y se ha traducido a primera hora de la mañana de hoy en el corte anticipado al tráfico del tramo completo del paseo de Juan Carlos I entre las calles Tórtola y Jilguero, incluida la transitada intersección de dicho paseo con Villabáñez.

