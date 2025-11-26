El corte anticipado de Juan Carlos I con Villabáñez atasca Pajarillos, San Isidro y Pilarica

Las obras del enlace del carril bici entre Pajarillos y Pilarica han dejado este miércoles una noticia buena y una mala para los vecinos. La ... buena viene dada por el avance de los trabajos a mayor ritmo de lo previsto de cara a su remate entre finales de esta semana y comienzos de la próxima. Y la mala está causada precisamente por la anterior y se ha traducido a primera hora de la mañana de hoy en el corte anticipado al tráfico del tramo completo del paseo de Juan Carlos I entre las calles Tórtola y Jilguero, incluida la transitada intersección de dicho paseo con Villabáñez.

El cierre de esta arteria fundamental para la circulación en los barrios circundantes está causando importantes retenciones en todo el entorno con afecciones en los barrios de Pajarillos, Pilarica, Los Santos Pilarica y San Isidro. Este corte, que estaba previsto inicialmente para mañana, se ha adelantado al concluir antes de lo previsto las labores de fresado de la calzada en torno al cruce de Juan Carlos I con Villabáñez, donde trabajan ya las máquinas para asfaltar el tramo del paseo entre las calles Faisán y Jilguero con el fin de habilitar el enlace del carril bici que unirá Pajarillos con Pilarica y Los Santos Pilarica.

Y el corte, además, se ha ampliado más de lo previsto y abarca al tramo del paseo comprendido entre Tórtola y Pingüino, a la altura del colegio Narciso Alonso Cortés, donde se ha aprovechado el cierre del cruce con Villabáñez para pintar las nuevas marcas viales en la calzada, con ondas de colores en la línea de lo ejecutado recientemente en la calle Manuel Silvela de Parquesol (ante el colegio Tierno Galván), que reducirán la velocidad a treinta kilómetros por hora.

Las obras desvían la circulación por el norte hacia la VA-20 y San Isidro o por el sur hacia Pilarica y Vadillos

Así que este martes, desde primera hora de la mañana, permanece cerrado a la circulación el paseo de Juan Carlos I entre Tórtola (Pajarillos) y Jilguero (Pajarillos) y cercena el paso hacia ellas desde las calles Puente la Reina (Pilarica) y del Astrofísico Carlos Sánchez Magro (Los Santos Pilarica). El cierre de la parte inicial entre Tórtola y Pingüino apunta a ser puntual para la jornada de hoy toda vez que los operarios estaban rematando ya el pintado de las citadas marcas viales pasado el mediodía. Pero el corte en torno al cruce con Villabáñez se prolongará, en principio, hasta el próximo viernes, cuando se prevé acabar de asfaltar la calzada y habilitar el carril bici que discurrirá por el lado de los números pares a la misma cota de la calzada.

La clausura de dicha intersección ha obligado a los policías locales a regular la circulación en los cruces aledaños de la calle Villabáñez con Cigüeña, Golondrina y Jilguero y ha desviado toda la circulación bien hacia Puente La Reina o el túnel de Vadillos (desde Cigüeña), por el sur; o bien, por el norte, hacia la ronda interior este (VA-20) -inmersa en obras que reducen la circulación a un solo carril- por Villabáñez o por esta última hacia Santa María de la Cabeza y el Páramo de San Isidro para volver a salir al cruce de Juan Carlos I con Tórtola. En este último punto se han producido retenciones de consideración a lo largo de toda la mañana. Los problemas también se han sucedido por el este, del lado de Pilarica y Los Santos Pilarica, ante la imposibilidad de llegar a Pajarillos desde Puente la Reinta; y por el oeste, por el paseo hasta el cruce con Tórtola (cerrado hacia Pilarica). Durante la mañana, eso sí, se ha permitido desde el mediodía la salida desde Faisán por Juan Carlos I en sentido al paseo de San Isidro.

Ampliar Trabajos de asfaltado en Juan Carlos I entre las calles Faisán y Villabáñez. J. S.

Las labores de asfaltado, cuya finalización está prevista para el próximo viernes por la tarde, o puede que antes dado que se han adelantado 24 horas conforma al calendario previsto, han obligado a suprimir temporalmente tres paradas de Auvasa, dos de ellas en la calle Villabáñez (número 131 y 55) y otra en la esquina de Juan Carlos I con Abejaruco. Eso además de causar el desvío de la ruta de la línea 3.

La empresa que esta ejecutando los trabajos de construcción del enlace del carril bici (Hergon) prevé dejar lista esta semana la calzada y separado con 'tortugas' (separados de plástico) el vial para ciclistas, que ocupará el actual carril derecho en sentido a Pilarica, y los carriles para vehículos -se conservarán tres para garantizar la movilidad entre los dos barrios-. Y para la semana que viene anuncian su finalización con el pintado de las marcas viales sobre la calzada entre Faisán y Jilguero.

Las obras, que cuentan con un presupuesto global de 859.630 euros y que comenzaron en febrero, afrontan así la recta final con la plataforma para ciclistas ya abierta al tránsito entre las calles Jilguero y del Astrofísico Carlos Sánchez Magro, que discurre en este punto elevada sobre la calzada y adosada a la acera siempre del lado de los números pares y que pasa por el recién ampliado, para darle cabida, puente de la Tía Juliana. La plataforma de este último ha crecido en ocho metros para superar los dieciocho y mantener así amplias aceras renovadas, el propio carril bici y dos carriles para vehículos.

El enlace del carril bici permite así unir la práctica totalidad de la ruta entre la avenida de Madrid (Delicias) y el final del paseo de Juan Carlos I hacia la VA-20, 4,5 kilómetros que solo se interrumpen en los quinientos metros situados entre las calles General Shelly y Canterac (Delicias), donde está pendiente habilitar también el enlace que cierre el carril completo cinco años después de que comenzaran los trabajos para construirlo.