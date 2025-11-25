El puente de la Tía Juliana crece hasta los 18 metros para acercar Pajarillos y Pilarica

Los operarios de la empresa que ejecuta la unión del carril bici que quedó pendiente hace un lustro entre Pajarillos y Pilarica, que traerá una ... notable mejora también para el tránsito peatonal, trabaja esta semana para rematar las obras que comenzaron a principios de año y que prevén finalizar este viernes, eso sí, con el corte total del tramo completo del paseo de Juan Carlos I entre los cruces de Villabáñez (Pajarillos) y Puente La Reina (Pilarica) previsto para el jueves y el mismo viernes.

Las obras, en un proyecto de notable envergadura, cuyo presupuesto se ha disparado hasta los 859.630 euros (desde los 750.630 previstos inicialmente), alcanzan así al punto más conflictivo de la intervención para prolongar el corredor ciclista de Juan Carlos I entre las calles Faisán y Astrofísico Carlos Sánchez Magro (Los Santos Pilarica), como es el citado cruce con la calle Villabáñez, donde el carril bici se adosará a la ahora estrechísima acera del lado de los números pares (de apenas un metro de ancho), entre dicha vía y el cruce con Jilguero, noventa metros lineales en los que se ampliará ligeramente la acera y se acoplará el carril bici bidireccional sobre la actual calzada. Y los vehículos, en paralelo, mantendrán después un carril en sentido de circulación hacia Pilarica y, del lado de los números impares, dos hacia Pajarillos suprimiendo una pequeña hilera de aparcamientos hasta la intersección con Villabáñez.

Para llevar a cabo los trabajos en dicho tramo (Villabáñez-Jilguero) será precisó cortarlo por completo a la circulación entre las 6:00 horas del jueves (día 27) y, si todo va bien, las 18:00 horas del viernes (día 28).

El vial verde del paseo une 4,5 kilómetros entre la avenida de Madrid y la VA-20 a falta de un pequeño tramo entre General Shelly y Canterac

Los afecciones a la circulación comenzaron ya el pasado lunes en el tramo anterior del paseo de Juan Carlos I, entre Faisán y Villabáñez, donde los operarios de la empresa concesionaria (Hergón) trabajan desde entonces en el fresado de la calzada que discurre hacia Pilarica para habilitar sobre la calzada el tramo del carril bici, que en este caso irá a la misma cota del asfalto, adosado a la acera y con 'tortugas' (de plástico) para separarlo de la calzada para vehículos. En dicho tramo, de 140 metros lineales, se mantendrán dos carriles para coches en sentido a Pilarica; mientras que del contrario (hacia Pajarillos y Delicias) se reducirá de dos a un solo carril la circulación.

Las obras allí, en cuanto al asfaltado y el dibujo del carril bici, concluirán entre hoy y el viernes a expensas del pintado definitivo de la calzada, que se prevé realizar a comienzos de la semana próxima. Hasta entonces se ha habilitado un carril bidireccional en la calzada para facilitar el tránsito de vehículos en los dos sentidos de circulación.

Fresado de la calzada del paseo de Juan Carlos I entre Faisán y Villabáñez. J. S. Cartel que prohíbe aparcar en el tramo de Juan Carlos I que se cortará el jueves entre Villabáñez y Jilguero. J. S. Inicio del carril bici del paseo a partir del cruce con la calle Jilguero. J. S. El tramo abierto del carril bici a partir de la calle Jilguero. J. S. Un ciclista circular por el nuevo carril bici del puente de la Tía Juliana. J. S. 1 /

Mucho más avanzado está el tramo siguiente del carril bici del paseo de Juan Carlos I, a partir de la calle Jilguero y hasta la unión con el existente, pasado el puente sobre el Esgueva y el cruce con Puente La Reina y Astrofísico Carlos Sánchez Magro, del lado de Los Santos Pilarica. Allí los trabajos están rematados y el nuevo carril bici, adosado a la acera del lado de los números pares, está ya abierto a la circulación ciclista. En este punto, donde se han suprimido una treintena de plazas de aparcamiento, se ha habilitado una plataforma bidireccional de 2,6 metros de ancho adosada a la acera, que también ha ganado en anchura tanto de este lado como del contrario. La calzada para vehículos mantiene un carril hacia Pilarica y dos hacia Pajarillos.

Y la intervención más singular, en lo que al tránsito peatonal y ciclista se refiere, se encuentra unos metros más adelante, en el puente de la Tía Juliana, donde los operarios han colocado este martes las nuevas barandillas (de aluminio brillante), que sustituyen a la de los tradicionales tubos amarillos instaladas a finales de los años noventa en todo el cauce del Esgueva, y concluido así las obras que han permitido ensanchar su tablero en ocho metros el veterano paso sobre el río, construido en 1840 (los pilares de piedra se conservan bajo sus vigas de hormigón), remozado a finales del siglo XX y ampliado ahora para pasar de los 10,34 metros a los 18,34.

El puente cuenta ahora con dos amplias aceras con un carril bici a la misma altura adosado a la derecha (hacia Los Santos Pilarica) y mantiene los dos carriles, uno en cada sentido, para los vehículos. La intervención en el puente preveía en un principio, cuando comenzaron las obras en febrero, ampliar su ancho en 4,35 metros; si bien en julio se aprobó una modificación del proyecto, con un sobrecoste de 109.000 euros, para ampliarlo, como así ha sido, en ocho metros, cinco del lado que discurre hacia Los Santos Pilarica y tres del que mira a Pilarica y Pajarillos.

Así que, si no surgen contratiempos, a finales de esta misma semana se habilitará el tramo completo del carril bici que une Pajarillos y Pilarica y a principios de la semana próxima se pintará la calzada para rematar más de diez meses de obras y habilitar así un amplio corredor ciclista entre Delicias y Los Santos Pilarica que, en su conjunto, suma los 4,5 kilómetros a lo largo del paseo de Juan Carlos I desde la intersección con la avenida de Madrid hasta su desembocadura en la ronda interior este (VA-20), con un único tramo pendiente de ejecutar, de 530 metros, entre los cruces con las calles General Shelly y Canterac, a su paso por Delicias.

El resto del trazado se completará en cuestión de días con la apertura del tramo completo del carril bici del paseo entre Faisán y Astrofísico Carlos Sánchez Magro o, lo que es lo mismo, entre Pajarillos y Pilarica y Los Santos Pilarica.