Un ciclista cruza la calzada por el nuevo carril bici del ampliado puente de la Tía Juliana que une Pajarillos y Pilarica.

Ver 14 fotos
Un ciclista cruza la calzada por el nuevo carril bici del ampliado puente de la Tía Juliana que une Pajarillos y Pilarica. J. Sanz

Valladolid

El puente de la Tía Juliana crece hasta los 18 metros para acercar Pajarillos y Pilarica

El remate de la conexión ciclista entre estos barrios cortará dos días al tráfico el paseo de Juan Carlos I, entre Villabáñez y Puente La Reina, antes de abrir el corredor completo desde Delicias

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:30

Comenta

Los operarios de la empresa que ejecuta la unión del carril bici que quedó pendiente hace un lustro entre Pajarillos y Pilarica, que traerá una ... notable mejora también para el tránsito peatonal, trabaja esta semana para rematar las obras que comenzaron a principios de año y que prevén finalizar este viernes, eso sí, con el corte total del tramo completo del paseo de Juan Carlos I entre los cruces de Villabáñez (Pajarillos) y Puente La Reina (Pilarica) previsto para el jueves y el mismo viernes.

