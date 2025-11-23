El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Obras del carril bici en el Paseo de Juan Carlos I. El Norte
Valladolid

La obra del carril bici complicará mucho el tráfico en Juan Carlos I esta semana

El entorno de las calles Francisco Suárez y Espíritu Santo se verá afectado por reparaciones de la red de saneamiento

E. N.

E. N.

Valladolid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:17

El Paseo de Juan Carlos I afrontará esta semana una de las fases más relevantes del proyecto del carril bici: las labores de fresado y ... aglomerado, que provocarán importantes afecciones al tráfico entre los días 25 y 28 de noviembre, especialmente en el entorno comprendido entre las calle Faisán y Puente la Reina.

