Una valla informa de un corte de calle. Carlos Espeso

Las obras del carril bici cortarán el paseo de Juan Carlos I del martes 25 al viernes 28

El tráfico estará interrumpido en las calles Espíritu Santo y Paco Suárez varias semanas a partir de este lunes

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

Las obras del carril bici en el tramo norte del paseo de Juan Carlos I (entre las calles Faisán y Puente la Reina) se encuentran en su fase final, con trabajos de fresado y aglomerado de la calzada previstos para la próxima semana, y supondrán cortes de tráfico en dicha vía, primero parciales el martes 25 y el miércoles 26 y totales el jueves 27 y viernes 28.

Las obras de ejecución del carril bici comenzaron el pasado mes de febrero con un plazo previsto de diez meses. El martes 25 se llevará a cabo el fresado de la calzada en el cruce con la carretera de Villabáñez y entre dicho cruce y el de la calle Faisán. Habrá una ordenación alternativa del tráfico en función de los carriles afectados.

El miércoles 26 se aplicará el aglomerado en ese tramo y se fresará entre el cruce con Villabáñez y el puente sobre el Esgueva, también con ordenación alternativa del tráfico.

Al día siguiente, el jueves, la obra obligará a cortar el tráfico en toda la vía entre los cruces con Villabáñez y Puente la Reina hasta que finalicen los trabajos de fresado, en el caso de que no hubiesen terminado en la jornada anterior, y de aglomerado.

El viernes, 28, la calle quedará cerrada por la noche en el tramo entre el cruce con la calle Villabáñez y Puente la Reina hasta que finalicen los trabajos de fresado, de no haberse terminado en la jornada anterior, y de aglomerado.

Informa también el Ayuntamiento de que estos dos últimos días estará permitido el paso puntual de vehículos a los garajes.

Por otro lado, la ejecución de obras de saneamiento privado obligará a cortar al tráfico las calles Espíritu Santo y Padre Francisco Suárez de Valladolid a partir del 24 de noviembre y hasta el 4 de diciembre, mientras que el tramo de Espíritu Santo entre Paulina Harriet y el paseo de Zorrilla seguirá cortado hasta el día 12.

Te puede interesar

