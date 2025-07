Los trabajadores de Saeta mantienen la huelga y barajan salir de nuevo a la calle

Fue un correo electrónico, el domingo por la mañana, lo que agotó la paciencia de los trabajadores de la fundición vallisoletana Saeta Die Casting. Pensaban ... los empleados, que llevan desde el pasado 9 de julio en huelga indefinida, que habían alcanzado «una cierta negociación y un acercamiento» con la dirección para regresar este mismo lunes al trabajo, pero su sorpresa llegó en forma de 'e-mail' el día 20 por la mañana.

El mensaje recogía unos puntos «totalmente diferentes a lo hablado el viernes», por lo que se decidió convocar «de urgencia» una asamblea a la que estaban llamados todos los huelguistas -63- para abordar la situación y consensuar los pasos a seguir. «El viernes acordamos de palabra unas cosas con el gerente, y para nuestra sorpresa el domingo la empresa hizo llegar una notificación con otro tipo de acuerdo, lanzando sus máximas, con las que los trabajadores no estaban de acuerdo y por ello no hemos entrado este lunes a trabajar», afirma el presidente del Comité de Fabricación, Diego Gómez, de CGT.

Dicho y hecho. El correo electrónico «prendió fuego a los huelguistas» y, en la reunión, determinaron no solo mantener la huelga indefinida hasta que haya avances en la negociación que cumplan con sus expectativas, sino que pactaron llevar a cabo a primera hora de este lunes (6:00 horas, se ha prolongado durante más de tres horas) un piquete informativo a las puertas de la fábrica, ubicada en el polígono de San Cristóbal de Valladolid, que ha sido secundado por unas 40 personas.

«Nos hemos concentrado todos los huelguistas en forma de piquete para informar a todos los trabajadores, sobre todo de oficinas que no están secundando la huelga pero sí están ocupando puestos de huelguistas y haciendo esquirolaje y les hemos pedido que por favor no lo hagan», asevera Gómez, que detalla que esta semana mantendrán las concentraciones de los martes y jueves frente a las puertas de Saeta (de 13:30 a 14:30 horas) y barajan la posibilidad de hacer «otra marcha» hasta la multinacional de la iluminación Signify -de la que es filial, está situada en el polígono de Argales- el día 24, similar a la del pasado jueves y que colapsó el tráfico en las inmediaciones de la avenida de Zamora en hora punta.

112 empleados

Con este piquete informativo querían, además, encontrarse cara a cara con la dirección para pedir las «explicaciones oportunas», algo que, según señala Gómez, «finalmente no ha sido posible». «Estábamos muy cabreados, porque por ejemplo en el aspecto de reconocimiento del puesto de trabajo como penoso, quedamos en una cosa el viernes y el domingo, cuando mandó el e-mail a toda la plantilla, no lo reconoce en sí. Hace un apartado aparte, pero lo reconoce como un plus de compensación y no reconoce el trabajo como penoso», subraya el presidente del Comité de Fabricación (está formado por seis delegados de los que cuatro son de CGT, uno de CC OO y otro de UGT).

Desde las 6:00 horas del 9 de julio se encuentran en huelga indefinida, con el objetivo de conseguir que se les aplique el plus de penosidad que compensa la dureza de determinados puestos. La factoría tiene 112 empleados, de los que 75 son mano de obra dedicada directamente a manufacturar piezas de aluminio, tarea que según los representantes de los trabajadores se desarrolla «en condiciones extremas de calor, ruido, humos, polvo y vibraciones». Consideran que esto les da derecho al complemento salarial previsto para estos casos y, ante la negativa de la compañía a que lo reciban, el pasado 31 de mayo comenzaron a movilizarse.