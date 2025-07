Javier Velasco, maquinista de Saeta: «Todos los días vuelvo con un kilo menos de peso por el calor»

Javier Velasco tiene 33 años y es maquinista desde hace algo más de 18 meses en la fundición de aluminio inyectado Saeta Die Casting de ... Valladolid, donde se ocupa de verificar que su herramienta de trabajo «funciona bien, que las piezas salen bien, troquelarlas». Dependiendo de la referencia, «en algunas tenemos más operación y en otras menos», dice.

Este joven empleado es uno de los 75 del área de fabricación que en su mayoría están en huelga indefinida por unas mejores condiciones laborales en la empresa, ante las circunstancias en las que realizan su labor. «Hay mucho ruido. Muchas posiciones forzadas. Hay veces que en puestos que tienen rotación, que están bien, hacen unas rotaciones absurdas», porque según explica consisten en «hacer el mismo trabajo con otra máquina que hace exactamente lo mismo en una pieza diferente».

Pero lo peor, a juzgar por sus palabras, es que «el calor a día de hoy es insoportable». «Como anécdota podría contar que dos semanas antes de empezar la huelga fuerte estuve un tiempo pesándome antes de salir de casa y al volver, y todos los días volvía por lo menos con un kilo menos de peso. Y un día llegué a casi tres kilos, 2,800. Un día que tuve cambio de molde, que es cuando más calor pasamos y posiblemente uno de los trabajos más duros que tenemos ahí dentro», relata Javier Velasco.

A esto se suman «esfuerzos repetitivos, contracturas... Nunca estás sano del todo trabajando aquí, porque siempre tienes alguna dolencia de algún tipo de la cual pues oye, tampoco puedes quejarte todos los días», indica. «Las aspiraciones no funcionan todos los días. Unas nuevas que pusieron hace poco la verdad es que venían bien, pero al no funcionar pues no sirve de nada. Y todo cosas por el estilo», concluye.