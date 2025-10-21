El aeropuerto de Valladolid, el principal perjudicado por la batalla entre Ryanair y Aena El aeródromo ubicado en Villanubla acumula una caída de viajeros del 60,7% en lo que va de año, mientras el tráfico de los demás aeropuertos de la región aumenta

El aeropuerto de Valladolid es el principal daminificado que mantienen las aeorolíneas de bajo coste Vueling y Ryanir con Aena por unas tasas aeroportuarias que consideran excesivas. El aeropuerto vallisoletano acumula una caída de viajeros del 60,7% en lo que va de año. Entre enero y septiembre, lleva registrados un total de 59.689 pasajeros, según revela la estadística de Aena.

Según apuntan los datos del operador (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), la caída interanual durante el mes de septiembre fue del 58,5%, ya que se registraron 6.037 viajeros en total.

¿A qué se debe la caída de viajeros en el Aeropuerto de Valladolid?

La principal razón detrás de la considerable bajada del número de viajeros en el aeropuerto de Villanubla es, a todas luces, la salida de Ryanair el pasado mes de marzo a modo de respuesta a las «excesivas tasas» que, según expresaron en enero, aplica la sociedad mercantil estatal, a la que la aerolínea acusó de «monopolio».

Por el momento, Binter es la única compañía que realiza rutas regulares (en su caso, de conexión con Canarias); aunque esto podría cambiar próximamente.

¿Cómo está variando el tráfico de viajeros en los demás aeropuertos de Castilla y León?

La disminución de usuarios en el aeródromo de Burgos durante el noveno mes del año fue aún más pronunciada, alcanzando un 91,9%, ya que únicamente se registraron 19 pasajeros. En cambio, los aeropuertos de León y Salamanca experimentaron incrementos del 11,1%, con 6.014 viajeros, y del 1,1%, con 4.014, respectivamente.

En total, los cuatro aeropuertos de Castilla y León acumularon en septiembre 16.084 pasajeros y, en lo que va de 2025, 140.763. El aeropuerto vallisoletano es el único que presenta una reducción en el balance anual.

Por el contrario, las otras tres terminales aéreas de la comunidad sí muestran un aumento en el número de usuarios desde enero, según datos de Ical: León encabeza el crecimiento con un 18,6% (56.925 pasajeros), seguida de Salamanca con un 17,5% (21.736), y Burgos con un 1,4% (2.413).

| Aeropuerto | Enero 2025 | Febrero 2025 | Mayo 2025 | Septiembre 2025 | Observaciones clave || --------------------------- | ---------- | ------------ | --------- | --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- || **Valladolid (Villanubla)** | -22,2% | -48,1% | -53% | -58,5% | Caída sostenida tras la salida de Ryanair en marzo; solo opera Binter con vuelos a Canarias. ([Europa Press][1]) || **León** | +58,8% | +94,3% | +48,6% | +11,1% | Crecimiento constante; en mayo superó a Valladolid en número de pasajeros. ([Europa Press][1]) || **Salamanca** | +89,5% | +145,5% | - | +1,1% | Incrementos notables en enero y febrero; crecimiento más moderado en septiembre. ([Europa Press][1]) || **Burgos** | - | - | - | -91,9% | Sin vuelos regulares; en septiembre registró solo 19 pasajeros. ([Europa Press][2]) |[1]: https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-aeropuertos-leon-salamanca-ganaron-pasajeros-enero-respecto-2024-valladolid-perdio-burgos-no-tuvo-20250212172822.html?utm_source=chatgpt.com "Los aeropuertos de León y Salamanca ganaron pasajeros en enero con respecto a 2024, Valladolid perdió y Burgos no tuvo"[2]: https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-aeropuertos-leon-salamanca-ganaron-pasajeros-febrero-respecto-2024-valladolid-perdio-burgos-no-tuvo-20250312123351.html?utm_source=chatgpt.com "Tráfico aéreo en Castilla y León: León y Salamanca al alza, Valladolid a la baja"

Una bajada que podría revertirse con la llegada de Vueling a Valladolid

El tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Valladolid, sin embargo, podría recuperarse con el inminente regreso de Vueling. La aerolínea perteneciente al grupo IAG restablecerá a partir del próximo 28 de octubre el vuelo entre Valladolid y Barcelona que dejó de operar hace año y medio.

¿A dónde volarán los aviones de Vueling y cuánto costarán?

A partir de entonces, Vueling conectará Valladolid con la Ciudad Condal los martes y los jueves a las 15:00 horas (con llegada prevista a las 16:25) y los sábados a las 18:05 (lo que implica aterrizar a las 19:30). A la inversa, el trayecto unirá El Prat con el aeródromo de la provincia vallisoletana los mismos días, a las 13:00 horas en el caso de los dos primeros y a las 16:00 horas el fin de semana. En cuanto a los precios, oscilan entre los 21 y los 75 euros por trayecto.

«Cien» destinos nacionales e internacionales desde Barcelona

La nueva conexión desde Villanubla ofrece una amplia variedad de alternativas para quienes viajan tanto por placer como por motivos laborales. De hecho, representantes de Vueling destacaron recientemente que la posibilidad de conectar Valladolid con Barcelona «es mucho más que unir dos ciudades, porque abre la posibilidad de conectar con destinos de todo el mundo en ambas direcciones».

La aerolínea «tiene anualmente unos cien» desde la Ciudad Condal a distintos puntos de España, Europa y el Norte de África», a los que se añaden «muchos otros internacionales fruto de nuestros acuerdos de código compartido o interlínea con otras compañías de todo el mundo».