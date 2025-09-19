El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un vuelo de Binter, tras su llegada a la pista de Villanubla el pasado mes de junio. Rodrigo JIménez

El plan inversor de Aena para Villanubla: luces LED en la pista y mejoras en la sala de embarque

Los aeropuertos de Castilla y León, situados a la cola de la red en transporte de pasajeros, recibirán retoques en seguridad y equipamiento durante el próximo quinquenio inversor

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:46

El plan quinquenal de inversiones de Aena contempla actuaciones en todos los aeropuertos de la red, aunque de envergadura muy diferente en función de su ... entidad. Los cuatro aeródromos de la comunidad -Valladolid, Burgos, León y Salamanca- recibirán un impulso que aún no tiene un presupuesto asignado públicamente, dentro de esos 9.991 millones de euros de «inversiones reguladas» que anunció este viernes Pedro Sánchez (más otros 2.897 millones para inversiones asociadas a la actividad comercial).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un motorista en una colisión con un coche en la rotonda del San Agustín
  2. 2

    La inesperada despedida de Iván
  3. 3 Muere atropellado por un tractor en la localidad de Adalia
  4. 4 Cortado un acceso a la VA-30 desde La Cistérniga por el vuelco de un camión
  5. 5

    Catorce puñaladas, una «discusión» y un cadáver ensangrentado en Las Viudas
  6. 6 Conduce con cinco colchones apilados en el techo del coche en pleno centro de Valladolid
  7. 7

    Ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid
  8. 8

    María Luisa Sicilia, 60 años peinando ilusiones
  9. 9

    Las quejas de un centenar de vecinos de un edificio de Laguna: «Llevamos semanas sin tele y meses sin poder cerrar el garaje»
  10. 10 Viva Suecia anuncia un segundo concierto en Valladolid: cuándo y cómo conseguir las entradas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El plan inversor de Aena para Villanubla: luces LED en la pista y mejoras en la sala de embarque

El plan inversor de Aena para Villanubla: luces LED en la pista y mejoras en la sala de embarque