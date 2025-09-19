El plan inversor de Aena para Villanubla: luces LED en la pista y mejoras en la sala de embarque

El plan quinquenal de inversiones de Aena contempla actuaciones en todos los aeropuertos de la red, aunque de envergadura muy diferente en función de su ... entidad. Los cuatro aeródromos de la comunidad -Valladolid, Burgos, León y Salamanca- recibirán un impulso que aún no tiene un presupuesto asignado públicamente, dentro de esos 9.991 millones de euros de «inversiones reguladas» que anunció este viernes Pedro Sánchez (más otros 2.897 millones para inversiones asociadas a la actividad comercial).

Las inversiones correspondientes a los aeropuertos castellanos y leoneses se centran especialmente en las salas de embarque, la climatización o la seguridad operacional.

En Villanubla, el plan para los años 2027-2031 contempla la instalación de luces led en las pistas y rodaduras, dentro de las actuaciones correspondientes al campo de vuelo y la plataforma. Dentro del «incremento de la seguridad» de las operaciones, se trabajará sobre el pavimento de las plataformas destinadas a estacionamiento, carga y descarga de aeronaves. Y Se mejorará el equipamiento de seguridad y los sistemas de información y comunicaciones.

En este plan de obras, lo más significativo para Villanubla será lo referente a la terminal. Así, se mejorará la sala de embarque y se actuará sobre la climatización y los accesos peatonales, además de renovar los aseos. Hace apenas nueve meses, Aena adjudicaba las obras para construir un techado para los aparcamientos, con un plazo de diez meses. El presupuesto, entonces, era de 1,49 millones de euros.

El aeropuerto de Valladolid ha cumplido 87 años y se ha sometido a numerosas ampliaciones y mejoras a lo largo de los años. En 2006 se implantó el esperado sistema antiniebla. Fue a finales de año y entró en servicio en marzo de 2007. Ese mismo 2006, en enero, se cancelaron en una jornada 17 vuelos en el aeródromo por la niebla. En 2013, Aena presupuestó 1,45 millones para actuaciones en pavimentos (1,07), obras de mantenimiento (223.000) o adecuación del campo de vuelo y segunda acometida eléctrica (150.000 euros) entre otras cosas.

En cuanto al resto de los aeródromos de la comunidad, en Burgos se intervendrá en equipamientos de seguridad y vehículos para carga y descarga, en regenerar la calle de rodaje a hangares, calderas y climatización. En Salamanca se actuará en la mejora de la sala de embarque, con una nueva acometida de agua potable, y se adecuará el pavimento de la zona de carga y descarga. Y en León se hará un recrecido de la pista y se mejorarán seguridad, información y comunicaciones.

El momento de los cuatro aeródromos castellanos y leoneses es malo. Entre todos apenas se ha transportado el 0,058% de los viajeros de los 48 aeropuertos españoles de la red de Aena. Valladolid ocupa el puesto 36 (53.652 viajeros) y León, el 37 (50.911). En el puesto 39 se sitúa Salamanca, pero con solo 17.722 pasajeros transportados. Y en el 44, Burgos, con 2.394, solo por delante de Madrid-Cuatro Vientos, Albacete y Huesca-Pirineos.

Hace una década, esa cifra se duplicaba. Los cuatro aeródromos de la comunidad alcanzaban el 0,14% de los pasajeros transportados, con Valladolid muy destacado por la presencia de las aerolíneas de bajo coste. Por Villanubla pasaron en 2015, según los informes de Aena, 218.416 pasajeros. Era el 31º aeropuerto de España en esa clasificación. Mucho más lejos se quedaban León (34º, con 38.707 pasajeros), Salamanca (36º, con 23.052) y Burgos (40º, con 9.080 pasajeros). Córdoba, Son Bonet y Sabadell, que entonces se encontraban por debajo del aeropuerto burgalés, se sitúan ahora por encima a una distancia considerable en cuanto al número de viajeros.