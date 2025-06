Los pasajeros del aeropuerto de Valladolid se desploman el 63% tras salir Ryanair y Vueling

Todo hacía pensar que sería así, y los datos lo han confirmado. Los pasajeros del aeropuerto de Villanubla se han desplomado el 63,2% en ... abril respecto al mismo mes del año pasado. De los 19.149 que se registraron entonces, a los 7.047 de ahora. Es lo que refleja la estadística oficial de Aena, de la que han desaparecido dos conocidas compañías de bajo coste que sí se encontraban en la de 2024, Vueling y Ryanair.

La primera, española y perteneciente al gigante internacional IAG, se despidió del aeródromo local el 31 de mayo de 2024 después de once años, privando a los viajeros de una conexión con Barcelona que había vivido uno de sus mejores momentos tan solo tres meses antes, con motivo de la gala de entrega de los Premios Goya.

La segunda, irlandesa, dejó de operar desde la provincia el pasado 28 de marzo tras más de dos décadas aquí, lo que supuso la eliminación de dos rutas: la que operaba con la Ciudad Condal durante todo el año y la que iba a iniciar dos días después y hasta el 23 de octubre con Palma de Mallorca. Fue su respuesta a las «excesivas tasas» que a su juicio aplica la sociedad mercantil estatal, a la que acusó de «monopolio».

La consecuencia de ambos movimientos ha sido la pérdida de 10.949 pasajeros respecto a abril de 2024, la suma de los 6.985 que aportó Ryanair y los 3.964 que registró Vueling. En aquel momento las instalaciones de Valladolid eran las más utilizadas de la comunidad y ocupaban el puesto 34 del ranking de los 46 aeropuertos españoles, con el 0,07% de los 25,7 millones de usuarios totales. En la actualidad han bajado a la posición 37, con el 0,03% de 27,3 millones.

Desbancado por el de León

Y esa no es la única mala noticia. El aeródromo de Villanubla ha sido superado por el de León, que contabilizó 7.522 viajeros el mes pasado que además implican un abultado crecimiento del 53,5% en relación a los mismos treinta días de 2024. En Burgos también han subido mucho, hasta los 1.051, el 57,3% más, pero nada comparable a las cifras de Salamanca: 2.220 personas en términos absolutos, el 456,4% de incremento.

Si se echa la vista todavía más atrás, hasta el ejercicio anterior a la pandemia, la decadencia del aeropuerto vallisoletano se hace aún más evidente. El cuarto mes de 2019 se cerró con 24.521 pasajeros, el 71,3% por encima de los de 2025. La distancia es aún mayor si la comparación se hace con 2005, cuando hubo un trasiego de 38.557, cinco veces más. Con todo, el mejor resultado fue el de abril de 2007, que marcó el récord con 46.716.

Volviendo al presente, son una docena las compañías que han operado desde Villanubla durante el periodo analizado. En cabeza figura la polaca Enter Air, que ha gestionado vuelos chárter a Baleares, Países Bajos, Malta, Polonia, Alemania, Italia, Portugal y Austria en los que han embarcado 3.022 personas. A continuación figura con 1.783 Binter Canarias, la única aerolínea que realiza viajes regulares, en su caso dos semanales al archipiélago. La tercera es Iberojet (Evelop Airlines), con 984, y justo después aparece Air Nostrum, con 922. El resto han sido vuelos privados operados por particulares o empresas entre las que destaca Michelin, que transportó de esta manera a 158 miembros de su personal.

No hay motivos para pensar que la situación puede mejorar a corto plazo, porque la campaña estival ya ha comenzado. En esa línea se expresó en febrero el consejero delegado y fundador de Volotea, Carlos Muñoz, cuando manifestó su interés por cubrir el hueco dejado por Ryanair. Matizó que como pronto tendría que ser de cara a la temporada de invierno, porque «reprogramar en plazos muy cortos es muy difícil». En marzo fuentes de la firma, que tiene como público objetivo «al 65% de los europeos que viven en las pequeñas o medianas ciudades», retrasaron esa fecha incluso hasta el verano de 2026, y consultadas de nuevo sobre el particular se limitan a señalar que «todavía no tenemos novedades».

«Ninguna aerolínea se ha puesto en contacto con nosotros. Seguimos esperando información por parte de Aena para conocer los planes que tiene en torno a este aeropuerto y el resto de la comunidad» Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta

«Ninguna aerolínea se ha puesto en contacto con nosotros. Seguimos esperando información por parte de Aena para conocer los planes que tiene en torno a este aeropuerto y el resto de la comunidad», indican desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital del Gobierno autonómico. Este departamento, que tiene al frente a José Luis Sanz Merino, está a la espera del próximo Comité de Coordinación Aeroportuaria para conocer las intenciones del gestor. En contraste con esto hace unos días el ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, situó en el «tejado» de la Junta de Castilla y León las políticas de promoción en destino para captar nuevos vuelos.

El último pleno del Ayuntamiento de Valladolid, celebrado este 26 de mayo, acordó por otra parte con los votos de PP y Vox «reclamar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la elaboración de un plan de emergencia que consiga la reversión de la pérdida continua de pasajeros y operaciones, que alcanzó mínimos históricos en el aeropuerto de Villanubla durante el primer trimestre del año».