El aeropuerto de Valladolid es donde más pueden subir los billetes tras la salida de Ryanair, según un estudio

De todos los aeropuertos españoles afectados por los recortes de Ryanair, el de Valladolid es el que presenta un mayor riesgo de que se encarezcan ... los billetes. Es lo que revela un estudio que ha examinado cómo pueden evolucionar los precios durante la temporada de invierno en los lugares donde la 'low cost' ha dejado de operar –como ha ocurrido en Villanubla– o bien ha reducido su actividad en más de un 50%.

La probabilidad de que suba el importe de los pasajes de avión con salida desde Valladolid es del 70%, el porcentaje más elevado del país y el cuarto más alto de Europa, según el documento. En el continente solo nos superan los aeródromos franceses de Brive y Bergerac, con el 95% y el 85%, respectivamente, y el de Maastricht Aachen (Países Bajos), donde las posibilidades de que ocurra ascienden asimismo al 85%.

El informe sobre lo que ocurrirá entre el próximo 26 de octubre y el 28 de marzo de 2026, fecha en la que concluye el periodo invernal a efectos de las aerolíneas, ha analizado una docena de instalaciones a las que ha dicho adiós Ryanair apelando a las «excesivas tasas» a las que debe hacer frente. Ha sido elaborado por Casino.org, que ha utilizado para ello un modelo basado en la «recopilación de datos históricos y principios económicos» y en la «identificación de factores clave y su impacto», entre ellos si la firma irlandesa tenía o no una posición dominante.

El método ha incorporado después «variables adicionales», como análisis previos que muestran que las salidas de compañías de bajo coste «pueden llevar a incrementos del 10%-30% en los precios, modulados por la dinámica del mercado local», en referencia a que la presencia de otras 'low cost' alternativas «reduce el impacto entre un 5%-15%». Otro factor que influye y se ha tenido en cuenta es el tipo de complejo del que se trata, puesto que «los aeropuertos regionales favorecen subidas».

A la espera de Wizz Air

El resultado es el ranking encabezado en España por el aeropuerto de la provincia, que ha experimentado un desplome del 63% de los viajeros respecto a su mejor año a raíz del adiós de la firma dirigida por Eddie Wilson. De hecho, la canaria Binter es la única que mantiene vuelos regulares al archipiélago a la espera del próximo desembarco de Vueling en un mes con destino a Barcelona y, tal vez, de Wizz Air, empresa húngara que está estudiando ampliar sus operaciones en territorio nacional aprovechando el hueco que ha dejado precisamente Ryanair. Lo harán si consideran que es «un buen negocio», en palabras de su director de Comunicación, Andras Rado, lo que no necesariamente implica recibir subvenciones públicas, según informa Europa Press.

El listado sitúa en segundo lugar como previsibles perjudicados a los viajeros con punto de partida desde Santiago de Compostela (el peligro de que tengan que hacer frente a un sobrecoste es del 65%), seguidos de los también gallegos de Vigo (55%). Fuera de nuestras fronteras y más allá de los aeródromos franceses y neerlandés ya mencionados, se encuentra en una tesitura parecida el alemán de Dortmund, con el 65%.

La otra cara de la moneda, y nunca mejor dicho, son los de Tenerife Norte y Jerez de la Frontera, donde los billetes de avión podrían abaratarse pesar de la 'espantada' de la irlandesa. ¿El motivo? Que la competencia es considerablemente mayor. Tanto es así, que la expectativa de que ocurra es del 70% en el aeropuerto canario y del 55% en el andaluz, pese a que al igual que en Valladolid en este último el cese de operaciones ha sido total. En el resto de Europa hay otros tres donde hacerse con la tarjeta de embarque puede llegar a ser más económico que hasta ahora en los próximos meses, dos ubicados en Alemania (los de Dresde y Leipzig/Halle, ambos con una probabilidad del 70%) y uno en Francia (el de Estrasburgo, donde se reduce al 55%).