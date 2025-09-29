El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Pasajeros del último vuelo de Ryanair desde el aeropuerto de Valladolid, el pasado 28 de marzo. José C. Castillo

El aeropuerto de Valladolid es donde más pueden subir los billetes tras la salida de Ryanair, según un estudio

El riesgo de que se encarezcan es del 70% frente a otros aeródromos como los de Tenerife o Jerez, donde es probable que se abaraten

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 06:39

De todos los aeropuertos españoles afectados por los recortes de Ryanair, el de Valladolid es el que presenta un mayor riesgo de que se encarezcan ... los billetes. Es lo que revela un estudio que ha examinado cómo pueden evolucionar los precios durante la temporada de invierno en los lugares donde la 'low cost' ha dejado de operar –como ha ocurrido en Villanubla– o bien ha reducido su actividad en más de un 50%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agenda de la ministra Ana Redondo: 38 actos en Valladolid%u2026 de 580
  2. 2

    La última churrería callejera de Valladolid cumple 70 años: «Ya nadie quiere ser churrero»
  3. 3

    Un amplio despliegue policial conduce a los aficionados de la Cultural a Parquesol tras ser cacheados uno a uno
  4. 4 Búscate en las fotos de la Media Maratón de Valladolid
  5. 5

    Los médicos constatan un aumento de los casos de clamidia y gonorrea entre adolescentes en Valladolid
  6. 6

    Un tesoro en el trastero: hallan una colección de fotos inéditas sobre el despegue industrial de Valladolid
  7. 7 La escapada de Carlos Baute a una conocida bodega de la Ribera del Duero
  8. 8

    Evacuados Riofrío de Riaza y la urbanización de La Pinilla por el incendio de Guadalajara
  9. 9 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Cultural
  10. 10

    Platerías dirá adiós al último andamio en un edificio de 1870 que acogerá 14 apartamentos turísticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El aeropuerto de Valladolid es donde más pueden subir los billetes tras la salida de Ryanair, según un estudio

El aeropuerto de Valladolid es donde más pueden subir los billetes tras la salida de Ryanair, según un estudio