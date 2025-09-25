Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas

Vueling regresa al aeropuerto de Villanubla, y lo hace con más de 19.000 plazas para la temporada de invierno que arranca dentro de un ... mes. La aerolínea del grupo IAG recuperará desde el próximo 28 de octubre el vuelo entre Valladolid y Barcelona que dejó de operar hace casi año y medio, y lo hará con tres conexiones a la semana a priori hasta el 28 de febrero, el último día que permite adquirir billetes para esta ruta.

En concreto, se podrá viajar hasta la Ciudad Condal los martes y los jueves a las 15:00 horas (con llegada prevista a las 16:25) y los sábados a las 18:05 (lo que implica aterrizar a las 19:30). El recorrido inverso unirá El Prat con el aeródromo de la provincia los mismos días, a las 13:00 horas en el caso de los dos primeros y a las 16:00 horas el fin de semana. En cuanto a los precios, oscilan entre los 21 y los 75 euros por trayecto.

Es de esperar que el retorno de la compañía de bajo coste, que se retiró de Valladolid el 31 de mayo de 2024 después de más de una década, sea todo un revulsivo para un aeropuerto en horas bajas. El complejo acaba de dejar atrás su verano más flojo después de que en marzo Ryanair abandonara las instalaciones, alegando que las tasas a las que debía hacer frente eran excesivas. El resultado fue un desplome de los usuarios superior al 63% que ahora podría revertirse en parte.

Se da la paradoja que de que Vueling cubre ahora el hueco de la firma irlandesa, que a su vez se quedó como la única en operar la ruta a Barcelona –tradicionalmente una de las más rentables– cuando la filial de IAG salió de Villanubla. Al hilo de esto, desde la 'low cost' con base principal en El Prat remarcan que analizan «constantemente» su red y su programación «para ofrecer las mejores alternativas de conectividad a nuestros pasajeros y detectar posibles oportunidades de futuro».

Cien destinos desde El Prat

La nueva ruta desde Villanubla implica contar con un amplio abanico de opciones para quienes viajan por ocio o por trabajo. De hecho, fuentes de Vueling remarcan que «conectar Valladolid con Barcelona es mucho más que unir dos ciudades, porque abre la posibilidad de conectar con destinos de todo el mundo en ambas direcciones». La empresa de transporte «tiene anualmente unos cien» desde la Ciudad Condal «a distintos puntos de España, Europa y el Norte de África», a los que se suman «muchos otros internacionales fruto de nuestros acuerdos de código compartido o interlínea con otras compañías de todo el mundo».

Ahora bien, ¿qué ocurrirá cuando llegue la temporada estival? ¿Cabe la posibilidad de que se prolongue la operativa invernal? Desde la aerolínea se muestran prudentes y aseguran que «es pronto todavía» para poder confirmar nada de lo que ocurrirá a partir de marzo, puesto que «la configuración del verano 2026 todavía no está completada».