Un avión de Vueling en el aeropuerto de Valladolid en una imagen de archivo. Jorge Moreno

Aeropuerto

Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas

La compañía regresa a Villanubla a partir del 28 de octubre con tres frecuencias a la semana después de año y medio de ausencia

E. García de Castro

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:59

Vueling regresa al aeropuerto de Villanubla, y lo hace con más de 19.000 plazas para la temporada de invierno que arranca dentro de un ... mes. La aerolínea del grupo IAG recuperará desde el próximo 28 de octubre el vuelo entre Valladolid y Barcelona que dejó de operar hace casi año y medio, y lo hará con tres conexiones a la semana a priori hasta el 28 de febrero, el último día que permite adquirir billetes para esta ruta.

