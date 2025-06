La cafetería del aeropuerto de Villanubla pierde el 80% de su facturación tras el adiós de Ryanair

«Nos dicen que aguantemos, que intentemos aguantar lo que podamos, pero la situación cada vez es peor». Son palabras del concesionario de la cafetería ... del aeropuerto de Valladolid, César Carreras, a quien no le salen las cuentas desde que Ryanair dejó de volar desde la provincia. Y no es para menos, teniendo en cuenta que su negocio depende del trasiego de personas que haya en las instalaciones.

La aerolínea irlandesa dijo adiós a Villanubla el pasado 28 de marzo y su ausencia, sumada a que hace un año Vueling también cesó en sus operaciones, ha dejado prácticamente vacía la terminal. La compañía Binter es la única que realiza rutas regulares, en su caso de conexión con el archipiélago canario, pero el empresario acota que «este mes son solo dos a la semana» (lunes y jueves). La consecuencia es una caída del 63% de los pasajeros en abril en comparación con el mismo mes de 2024, según la última estadística disponible de Aena.

Y no solo hay menos viajeros, sino que también hay menos trabajadores porque ninguno de los exempleados de Ryanair aceptó la oferta de la empresa de trasladarse a Madrid con el 70% de la jornada, aunque cuatro de ellos han podido recolocarse en el aeródromo sustituyendo a «unos chicos del 'handling' de Iberia que se han ido». Con este panorama, César Carreras ha reducido el horario y «de hecho solamente abrimos los días que hay vuelo y tres horas. Ni una jornada. Antes abríamos a diario para dar un servicio al aeropuerto, pero ya no».

El resultado es un descenso de la facturación que cifra en «más del 80%». ¿Así cómo se puede sostener la cafetería? «Imposible. Se sostiene porque lo hago yo, porque invierto tres horas y ya está y porque tengo otro negocio», el restaurante 100 Montaditos de la plaza del Val de Valladolid. Eso no impide que se plantee cerrar, y si no lo hace es porque «como tengo la concesión salir de aquí conlleva problemas», se sincera, en referencia a la sanción a la que tendría que hacer frente si decidiera resolver el contrato antes de tiempo.

«Quedo yo»

César Carreras comenzó a explotar el establecimiento en junio de 2023 con el compromiso de hacerlo durante tres años, por lo que a priori no puede desprenderse de él hasta la misma fecha de 2026. «En principio había expectativas de que el aeropuerto cada vez iba a más, de hecho el ministro de Transportes dijo que iba a haber cinco vuelos al día. Esto fue en enero, creo. Se contrató gente para ello y hemos tenido que despedirla», lamenta. Y precisa que «éramos tres más yo y quedo yo, porque tengo una persona más pero está de baja».

Ampliar Un solitario cliente en una zona repleta de mesas vacías en el aeródromo vallisoletano. R. J.

La gerencia de Villanubla le asegura que «se está intentando todo» para mantener la actividad y se ha comprometido a apoyarle para que continúe. «Me han dicho que me van a ayudar con los suministros si me quedo hasta el final», relata el hostelero, que tiene pocas esperanzas de que el verano sirva para darle un respiro. «De momento en julio solo hay un vuelo regular más, el de Tenerife Norte, y creo que un chárter a Londres», explica, y añade que esta última fórmula –generalmente para viajes organizados– no supone más clientes porque «a los que vienen les están esperando unos autobuses, se los llevan y el avión se va vacío».