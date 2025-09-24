El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un avión de Wizz Air a punto de despegar. Reuters

Wizz Air ampliará rutas en España y estudia «aprovechar» las que dejará Ryanair

La aerolínea húngara 'low cost' confirma que Consumo también les ha abierto expediente sancionador por no incluir en sus precios las maletas de mano

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:34

Las rutas que abandonará Ryanair y los aeropuertos donde cerrará sus bases se ha convertido en una oportunidad para otras aerolíneas que ven el ... potencial de los aeropuertos regionales en sus negocios. Es el caso de Wizz Air, para quien las tarifas de Aena a las que Ryanair se opone frontalmente sí son «competitivas» y por eso estudia ampliar sus operaciones en España y «aprovechar» los huecos que dejará la irlandesa. Así lo indicó el director de Comunicación de Wizz Air, Andras Rado, en un encuentro con los medios en Madrid en el que aseguró que esperan llegar a las 500 aeronaves en 2032, el doble de su flota actual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cortan el agua a los okupas de Arroyo y tardan tres horas en reengancharse
  2. 2 El mejor restaurante de Valladolid según Cocituber
  3. 3

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  4. 4

    Piden colaboración para identificar al conductor del patinete que les atropelló
  5. 5 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  6. 6

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  7. 7

    Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas
  8. 8 Hallan los cuerpos desmembrados de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown
  9. 9

    A la venta 18 pisos de lujo y aprobados 23 apartamentos turísticos en dos edificios históricos de San Martín
  10. 10

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Wizz Air ampliará rutas en España y estudia «aprovechar» las que dejará Ryanair

Wizz Air ampliará rutas en España y estudia «aprovechar» las que dejará Ryanair