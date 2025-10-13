El aeropuerto de Valladolid acumula una caída de viajeros del 60,7% en lo que va de 2025 El aeródromo burgalés solo ha registrado 19 pasajeros en septiembre, un desplome del 91,9%

El aeropuerto de Valladolid acumula una caída de viajeros del 60,7% en lo que va de 2025, año en el que lleva registrados un total de 59.689 pasajeros entre enero y septiembre. Así lo revela la estadística de Aena, que además cifra en un 58,5% la caída interanual durante el mes pasado, en el que se registraron 6.037.

Más acusada es la bajada de los usuarios del aeródromo de Burgos durante el noveno mes del ejercicio, de nada más y nada menos que el 91,9%, puesto que solo fueron 19. Por el contrario, los de León y Salamanca contabilizaron subidas respectivamente del 11,1%, hasta los 6.014 pasajeros, y del 1,1%, con 4.014.

En conjunto, los cuatro aeropuertos existentes en Castilla y León sumaron en septiembre 16.084 viajeros, y en lo que va de 2025, 140.763. El complejo vallisoletano de Villanubla es el único que pierde pasajeros en el cómputo anual, como consecuencia de la salida de Ryanair en marzo, algo que podría revertir el inminente regreso de Vueling este mes..

Los otros tres tienen más tráfico

En contraste con esto las otras tres instalaciones aeroportuarias de la comunidad autónoma sí incrementan el número de viajeros desde enero, según informa Ical, con León a la cabeza con un 18,6% hasta los 56.925, Salamanca con un 17,5% hasta los 21.736, y Burgos con un 1,4% hasta los 2.413.