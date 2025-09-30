El día que Valladolid presenció la llegada del primer avión supersónico

El pasado 1 de julio se cumplieron 37 años desde que el rugido del primer avión supersónico comercial irrumpió en el aeropuerto de Villanubla. El ... icónico Concorde fue considerado la aeronave más famosa del mundo siendo un transporte proyectado conjuntamente por Francia y el Reino Unido que comenzó su andadura en 1976. Con 62 metros de largo era capaz de volar a 2.405 km por hora gracias a estar equipado con cuatro motores Rolls-Royce, y en su interior, tenía capacidad para albergar a 100 pasajeros en sus cuatro asientos por fila.

El 1 de julio de 1988 cerca de 400 castellanos y leoneses se sumaron a la lista de los exclusivos pasajeros del Concorde, entre los que figuraban personalidades como Margaret Thatcher, la reina de Inglaterra y el Papa Juan Pablo II, entre otros muchos. Este vuelo pudo hacerse realidad gracias a los conocidos como 'viajes sociales' organizados por la cooperativa azucarera Acor, que permitió a los afortunados vivir en primera persona la sensación de surcar los cielos a más de dos mil kilómetros por hora.

Ampliar El interior del Concorde contaba tenía capacidad para albergar a 100 pasajeros.

La aeronave que, en aquellos momentos acostumbraba a cruzar el Atlántico entre las ciudades de Londres, París y Nueva York, hizo una excepción para partir desde Villanubla a un destino que nada tenía que ver con la gran manzana, tomaría tierra en la isla de Gran Canaria. Para hacer posible la experiencia, Acor asignó cerca de treinta millones de pesetas, una inversión que no solo dejó huella en los pasajeros, sino que llegó a oídos de la prensa local. La repercusión del vuelo tuvo un hueco en las páginas del periódico El Norte de Castilla, donde el 5 de julio de 1988 dedicó media página a una publicidad que abría con el siguiente titular: «Acor pasa la barrera de sonido». El texto hacía mención al viaje que habían emprendido los socios de la cooperativa rumbo a Canarias a bordo del supersónico, viajando al doble de la velocidad del sonido para acercarles a las tecnologías aeronáuticas más punteras del momento.

Así fue como el 2 de julio 200 trabajadores de la compañía vallisoletana embarcaron en el Concorde desde Villanubla. La operación se dividió en dos vuelos, uno por la mañana con 100 pasajeros, y otro por la tarde con otros 100, con destino a una estancia de once días en la Playa del Inglés. A su llegada a Gran Canaria serían otros 200 socios, que ya habían disfrutado de sus vacaciones en la isla, los que abordaron el mismo avión en dos turnos para regresar a Valladolid.

El supersónico hizo noche en Valladolid

Bien es cierto que el avión no partió desde Valladolid hasta la mañana del 2 de julio, pero la nave ya había aterrizado el día anterior en Villanubla. El supersónico hizo noche en Valladolid, lo que causó mucho alboroto en la ciudad. «Expectación y curiosidad en Villanubla ante el aterrizaje de un Concorde», titulaba el diario El Norte de Castilla, que mantenía la primicia en su portada del 2 de julio de 1988.

Centenares de personas, según explicaba la edición del periódico, se congregaron desde primeras horas de la tarde para presenciar de cerca este aparato que, por primera vez, aterriza en el aeropuerto de Villanubla y la quinta en toda España. El interés por parte de los ciudadanos fue de tal magnitud que dio lugar a que en momentos clave se organizase un embotellamiento en la carretera de León al trasladarse un numeroso público a las inmediaciones del aeropuerto.

Mari Cruz Torres, una de las afortunadas cooperativistas que viajó en uno de aquellos cuatro vuelos del 'Concorde afirmó a este diario que «lo que mejor recuerdo es la expectación que había en el aeropuerto de Valladolid con tanta prensa. Parecía que iba a viajar el Príncipe o el Rey». El último vuelo de este Concorde con matrícula F-BTSD se realizó el 14 de junio de 2003, que despegó desde el aeropuerto de Roissy (París) en dirección a Le Bourget. La compañía Air France realizó su último viaje comercial con un Concorde el 30 de mayo de 2003 y British Airways el 14 de octubre de 2003. La principal causa del cese fue el accidente del Vuelo 4590 de Air France del 25 de julio de 2000, en el que fallecieron 113 personas, y la falta de beneficio económico de los vuelos