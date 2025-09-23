El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista aérea de los talleres de Renfe de Valladolid en 1986.

Vista aérea de los talleres de Renfe de Valladolid en 1986. Archivo Municipal de Valladolid

El cuadro que recuerda la lucha obrera de los talleres Renfe de Valladolid

Las protestas, ocurridas en pleno hervidero industrial del siglo XIX, duraron trece días en los que la empresa no accedió a las pretensiones de los trabajadores

Carolina Amo

Carolina Amo

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:56

En Valladolid, a finales del siglo XIX, los Talleres de la Compañía Ferroviaria del Norte fueron escenario de una de las reivindicaciones más duras de ... la época. Aquel conflicto obrero, marcado por la reducción de salarios y la represión, no solo dejó huella en la historia de la ciudad, sino que también inspiró una de las pinturas más conmovedoras del realismo social español, el lienzo titulado 'Después de una huelga', es obra del pintor asturiano José Uría y Uría y está datada en torno a 1895.

