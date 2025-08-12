Las ocho calles de Valladolid que deben su nombre a obras de Delibes

A tan solo 17 kilómetros del centro urbano de Valladolid existe un barrio dedicado a la literatura de Miguel Delibes. La ciudad, y en especial ... el Ayuntamiento de Valladolid, quisieron darle en 2020 un nuevo homenaje al escritor vallisoletano con motivo del centenario de su nacimiento. En total son ocho obras las que dan nombre a varias calles de la urbanización Los Doctrinos, situada al borde de la localidad de Villanueva de Duero.

Las placas, que anteriormente hacían referencia a los apóstoles, fueron modificadas cuando Óscar Puente estaba al frente de la alcaldía de la ciudad. El cambio se aplicó un mes y medio después de que Puente firmase el decreto para renombrar las vías. Los nuevos azulejos reciben los siguientes títulos de las obras del escritor: 'La sombra del ciprés es alargada', 'Mis amigas las truchas', 'Mi vida al aire libre', 'Viejas historias de Castilla la Vieja', 'El hereje', 'Mi idolatrado hijo Sisí', 'La hoja roja' y 'Cinco horas con Mario'.

La elección de los nombres corría a cargo del alcalde y su equipo, personal que tiene la potestad de autorizar dicha variación del callejero en Valladolid. De ahí el por qué esas obras y no otras, pues consideraron que estas eran trascendentes en la trayectoria de Delibes en todos sus ámbitos de narración. Además Puente dedicó en su momento unas palabras en honor al novelista, recogidas por este diario. «Es un vallisoletano universal, una figura que no genera controversia y en este año de celebración consideramos que era una buena iniciativa dar un sentido común a esa zona con este personaje tan importante para todos nosotros como referencia»

Un tributo más al personaje universal de Valladolid

De las más famosas a las menos conocidas, pues el título de la compleja novela de 'El hereje' es recordado por todos los vallisoletanos. Sin embargo, 'Mis amigas las truchas', un diario de pesca en el que se rinde homenaje a los peces que hicieron disfrutar a un intrépido cazador puede sonar algo más desconocido para los viandantes. Este guiño a Delibes es otro más de las muchas dedicatorias que la ciudad ha tenido con el escritor en diferentes puntos de la trama urbana.

La urbanización Los Doctrinos, ubicada a 17 km del centro urbano de Valladolid. Rodrigo Ucero La calle 'El hereje' en la urbanización Los Doctrinos. Rodrigo Ucero La calle 'La sombra del ciprés es alargada' en la urbanización Los Doctrinos. Rodrigo Ucero 1 /

Valladolid ya contaba por entonces con una vía con el nombre de Delibes, ubicada en el barrio de Covaresa, el Centro Cultural, el campus de la universidad e incluso una cátedra propia para el estudio de la literatura. La buena acogida de los residentes de la urbanización Los Doctrinos no tardó en llegar. La decisión tomada por el Ayuntamiento sobre el cambio de denominación de las calles de la urbanización fue considerada un acierto por los vecinos.

Raúl Casado, presidente de la junta de compensación, comunicó a sus vecinos y a este diario el buen recibimiento. «La gente lo ha recibido muy bien, Miguel Delibes es un personaje de consenso para todos los vallisoletanos, una figura de la literatura y todas las reacciones han sido positivas», subrayaba el portavoz de los propietarios. Con este nuevo tributo al escritor efectuado a finales de 2020 la ciudad, y especial Los Doctrinos están considerados una zona más que recoge la historia y el recuerdo de Delibes.