Algunas de las calles bautizadas por las obras de Delibes.

Algunas de las calles bautizadas por las obras de Delibes. Rodrigo Ucero

Curioseando

Las ocho calles de Valladolid que deben su nombre a obras de Delibes

Las placas, que anteriormente hacían referencia a distintos apóstoles, configuran el barrio dedicado al escritor ubicado en la urbanización Los Doctrinos

Carolina Amo

Carolina Amo

Valladolid

Martes, 12 de agosto 2025, 07:15

A tan solo 17 kilómetros del centro urbano de Valladolid existe un barrio dedicado a la literatura de Miguel Delibes. La ciudad, y en especial ... el Ayuntamiento de Valladolid, quisieron darle en 2020 un nuevo homenaje al escritor vallisoletano con motivo del centenario de su nacimiento. En total son ocho obras las que dan nombre a varias calles de la urbanización Los Doctrinos, situada al borde de la localidad de Villanueva de Duero.

