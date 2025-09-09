La calle de Valladolid que tiene ocho nombres

En Valladolid existe una calle que no se conforma con tener un solo nombre. A lo largo de su recorrido, que cuenta con aproximadamente 540 ... metros, la vía acumula hasta ocho denominaciones distintas que corresponden a varias calles o plazas. Llama la atención que a diferencia de otras que cuentan con más extensión tales como Real de Burgos (660 m), Paseo de Isabel la Católica (1.1000 m) o el transitado Paseo Zorrilla (4 km) tan solo tienen una denominación para toda la longitud que abarcan en el casco urbano de la ciudad.

El primer tramo de esta curiosa calle comienza en la plaza del Poniente, ubicada frente al Instituto Núñez de Arce. Esta plazoleta, que cuenta con una zona ajardinada y bancos en pleno corazón de la ciudad, se inauguró el 15 de julio de 1933 y, desde entonces, ha vivido dos grandes remodelaciones en los años 1981 y 1998. El inicio del segundo nombre a lo largo de este escaso medio kilómetro lo marca la estatua bañada en bronce de Rosa Chacel, es ahí donde arranca la plaza de la Rinconada, una de las más importantes de la ciudad.

Edificios históricos y lugares de interés

Muy cerca de este espacio se levanta el histórico edificio de Correos, realizado por el arquitecto y político Jerónimo Arroyo e inaugurado el 4 de febrero de 1922. Esta construcción cuenta con una calle que está bautizada con su mismo nombre. Los 540 metros también abarcan la parte trasera del edificio del Ayuntamiento, un trabajo realizado por Enrique Repullés y Vargas que se remató en el año 1908, donde se puso fin a la llamada Plaza de la Red, un espacio destinado a la venta de pescado. Entre las dos edificaciones está la Fuente de los Colosos o de los Titanes, realizada con proyecto del arquitecto Fernando González Poncio y esculturas a cargo de Pedro Monje en 1996.

Cruzando la calle, una fila de soportales con pilares y arcos de piedra recuerdan la antigua alhóndiga de la ciudad construida en 1563 para destinarla a la compraventa de cereales y alimentos. Es a partir de este punto donde se empiezan a suceder frecuentemente pequeños tramos de calle con distintos nombres.

A la altura de la calle Manzana comienza la llamada calle de Cebadería, que daba nombre también a los soportales donde se reunían los vendedores de cebada o productos similares. En los años 60, casi toda la zona porticada de estas calles era popularmente conocida como los soportales de Cebadería. La siguiente zona que conforma esta vía es la triangular Plaza del Corrillo, presidida por un edificio realizado en 1926 por el arquitecto Jacobo Romero.

Este lugar es conocido por ser donde antiguamente se formaban corrillos para hablar y se concentraban los artesanos para vender sus piezas de cerámica. Esta arteria de la ciudad continúa con dos tramos: la calle Especería, ubicación en la que se ponían a vender especias, y la plaza del Ochavo, zona apodada con este nombre por tener una forma octogonal.

El recorrido continúa por la calle Vicente Moliner, antes conocida como Guarnicioneros por ser el lugar donde se concentraban los artesanos que trabajaban la guarnicionería, es decir, los que realizaban arneses y complementos para montar a los caballos y mulas. El nombre de Vicente Moliner se puso en septiembre de 1962 en honor a este empresario, y alcalde de la ciudad entre los años 1924 y 1926. La avenida llega a su fin en la Plaza de Fuente Dorada, donde se encuentran unos soportales bautizados con su mismo nombre que han servido como hogar de multitud de comercios conocidos en Valladolid como La Imperial, el Café España o la Taberna Corral de los Boteros.