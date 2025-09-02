Los dos años en los que Valladolid se quedó sin su pregón de fiestas

Las fiestas patronales de Valladolid son uno de los momentos más esperados del calendario. Cada año la ciudad se prepara con sus casetas regionales, gigantes ... y cabezudos, espectáculos para los más pequeños y una Plaza Mayor que acoge a diferentes artistas en su escenario. Sin embargo, hay un acto simbólico que se repite en estas fechas y que marca oficialmente el inicio de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, el pregón.

El primer discurso que anunció las fiestas en Valladolid fue el 8 de septiembre de 1961, cuando el entonces alcalde Santiago López González se dirigió a los ciudadanos a través de las dos emisoras radiofónicas locales (Radio Valladolid y la Voz de Valladolid) para dar lo que sería el primer pregón en la historia de las Feria de la ciudad. El regidor aprovechó este breve discurso para anunciar que los próximos pregones los pronunciarían diferentes personalidades de las letras vallisoletanas y españolas. Desde ese año, este manifiesto se llevó a cabo el día de la elección de la Reina y Damas de unas Ferias que, por aquel entonces, recibían el nombre de San Mateo.

Y aunque el primer pregonero seleccionado fue el periodista y escritor vallisoletano Francisco Javier Martín Abril, las normas cambiaron unos años más adelante. El criterio a seguir para elegir a los pregoneros se mantuvo hasta que en 1982 el entonces alcalde Tomás Rodríguez Bolaños designara pregonero a José María Pérez 'Peridis'.

Desde aquel año se abrió una ventana para que la elección no estuviera condicionada al criterio de «personalidades dignas de las letras vallisoletanas y españolas». Cada septiembre el balcón de la Casa Consistorial ha recibido a artistas, cantantes, famosos televisivos o políticos tales como Lola Herrera, Celtas Cortos o Rodríguez Bolaños.

Dos espacios en blanco en la historia del pregón

No obstante, Valladolid cuenta con dos años en blanco en la historia de sus pregones, ya que en 1978 y en 1991 nadie salió al balcón del Ayuntamiento a dar el pistoletazo de salida a las fiestas patronales. En 1978 Manuel Vidal estaba al frente de la alcaldía de la ciudad y fue él quien, por cuenta propia, decidió que no habría pregonero. El motivo de dicha cancelación es que este acto estaba ligado a la coronación de la Reina de las Fiestas. Ese año se suprimió la elección de reina y Vidal consideró que sin una reina no tenía sentido realizar el pregón. Dicho esto, el por entonces alcalde se basó en dos razones para eliminar la elección de la reina.

La primera es que hacía años que nadie ajeno al propio Ayuntamiento y a los invitados se interesaba por el acto de la coronación. Y la segunda, que tras consultar las asociaciones vecinales se reveló que estas habían mostrado su desaprobación al considerar que este se trataba de un acto elitista al hacer reina a una muchacha; además, se temía que la joven elegida podría recibir algún tomatazo. Valladolid se volvió a quedar huérfano de pregón en 1991 con Rodríguez Bolaños al mando de la alcaldía.

Ese año se decidió suspender el pregón que iba a dar el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, quien había sido elegido para realizar el del año siguiente, ya que se iban a celebrar en Barcelona las Olimpiadas, un acontecimiento de repercusión mundial. De acuerdo con la información que le había facilitado la policía a Bolaños se conocía que había riesgo de que la extrema derecha formase algún acto violento por la presencia del catalán en Valladolid, fruto de las críticas del entonces portavoz municipal del Partido Popular, Adolfo García-Díaz-Faes. Estos dos silencios en la historia del pregón de Valladolid demuestran que incluso las costumbres más arraigadas pueden tener interrupciones y se pueden volver a recuperar como una costumbre que continúa mejorando con el paso de los años.