Nuevo súper de Mercadona en Huerta del Rey. En detalle, la nueva calle en la trasera del establecimiento. Alberto Mingueza

Valladolid

Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey

El nuevo súper en Joaquín Velasco Martín estrena una calle en la trasera de la nave para dar salida a los clientes del establecimiento

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:10

Comenta

Un histórico que se va tras un cuarto de siglo en funcionamiento y una nueva oferta que se estrena. Este próximo sábado, 22 de noviembre, ... será el último día en el que el supermercado de Mercadona de la calle Juan de Juni, en el entorno de la plaza de Tenerías, atenderá a los clientes que hacen sus compras en esta céntrica zona. La cadena de Juan Roig cerrará por la noche las puertas del primer establecimiento con el que desembarcó en Valladolid, allá por el año 2000, para inaugurar el lunes su nueva nave en la calle Joaquín Velasco Martín, en el barrio de Huerta del Rey, unas instalaciones que han conllevado la apertura de una nueva calle para dar servicio al comercio.

