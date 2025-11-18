Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey

Un histórico que se va tras un cuarto de siglo en funcionamiento y una nueva oferta que se estrena. Este próximo sábado, 22 de noviembre, ... será el último día en el que el supermercado de Mercadona de la calle Juan de Juni, en el entorno de la plaza de Tenerías, atenderá a los clientes que hacen sus compras en esta céntrica zona. La cadena de Juan Roig cerrará por la noche las puertas del primer establecimiento con el que desembarcó en Valladolid, allá por el año 2000, para inaugurar el lunes su nueva nave en la calle Joaquín Velasco Martín, en el barrio de Huerta del Rey, unas instalaciones que han conllevado la apertura de una nueva calle para dar servicio al comercio.

Las obras de este nuevo súper cumplen así los plazos que ha manejado la compañía. La nueva tienda tiene una superficie de 1.696 metros cuadrados y dos plantas de aparcamiento con capacidad para 160 vehículos. El edificio, que ya está ultimando los detalles para su apertura, cuenta con tres niveles. El de calle y el sótano se destinarán a garaje, mientras que el área de ventas se sitúa en el primer piso. A él, los peatones accederán por un sistema de escaleras mecánicas y ascensor desde la calle Joaquín Velasco Martín.

Para los que acudan en coche, la entrada está prevista por la calle José Cantalapiedra, lateral del polideportivo de Huerta del Rey, mientras que la salida de tráfico se habilita por la vía de nueva creación. Esta une José Cantalapiedra con Francesco Scrimieri en paralelo a la sede de la Consejería de Economía y Hacienda.

Su diseño estaba previsto por el Ayuntamiento para descongestionar la zona en caso de que se impulsara un desarrollo en la parcela de la Hermanas Dominicas. El primer proyecto fue una residencia de mayores, pero no prosperó y más tarde fue Mercadona la que vio en el enclave un punto atractivo para su implantación. De momento, esa nueva conexión peatonal y rodada está completamente urbanizada, aunque permanecerá cerrada con vallas hasta la apertura de las instalaciones este próximo lunes.

Ampliar Nueva calle detrás del supermercado. Alberto Mingueza

Tiene doble sentido de circulación, aceras, alcorques con árboles y plazas de aparcamiento en superficie en una de sus franjas. Todavía falta ponerle nombre, una competencia que es del alcalde de la ciudad. Ahora, una legión de operarios trabaja en el interior de la nave y también en la calle José Cantalapiedra donde se están urbanizando las aceras y el acceso al parking del súper.

La inversión en este establecimiento ha alcanzado los ocho millones de euros y está previsto que la plantilla esté formada por unos 36 empleados. Esta inauguración conllevará la clausura de la primera tienda con la Mercadona se presentó en la ciudad. Ahora los vecinos que acudían a Juan de Juni a pie para llenar sus carritos tendrán que pasar el puente de Isabel la Católica si quieren seguir con sus compras en esta marca, un recorrido de unos diez minutos andando desde la zona de Tenerías.

Esta franja de Huerta del Rey, que discurre paralela al río Pisuerga, carece de un supermercado para poder hacer la compra a pie. Los más próximos son el Alimerka y el DIA situados en Villa de Prado, al otro lado de la avenida de Salamanca. También en la otra margen de esta arteria de tráficoen el oeste hay un Froiz en Rigoberto Cortejoso, un DIA en Pío de Río Hortega y un Alcampo en Bálago, todos a una distancia considerable.

Además de su oferta habitual, el nuevo espacio de Huerta del Rey contará con la sección 'Listo para comer'. En ella, los clientes podrán consumir bebidas frías y platos preparados. Según la información facilitada por la empresa, la tienda dispondrá de unos pasillos más amplios y un área de descanso con sillas y mesas para poder degustar la comida elaborada.

En cuanto al aspecto medioambiental, se han tomado varias medidas que permiten reducir hasta un 40% el consumo energético respecto al modelo de tienda convencional. Otra de las intervenciones es la colocación de módulos fotovoltaicos con los que seguir avanzando hacia el autoconsumo y la descarbonización.

Mercadona ya ha presentado al Ayuntamiento el proyecto de su siguiente supermercado en la capital, el que levantará en la calle Manuel Jiménez Alfaro, la subida sur a Parquesol que une la avenida de Salamanca con la A-62. Contará con una superficie total de 1.928 metros cuadrados en una sola planta y un aparcamiento exterior con 203 plazas. La plantilla prevista para el establecimiento será de 38 personas.

La nave se situará junto a la gasolinera Shell, muy cerca del Gadis que da servicio en esta ladera del cerro. La cadena de Roig mantendrá su oferta al otro lado del barrio, en el establecimiento ubicado en Padre Llanos y Miriam Blasco, a continuación del hiper de Carrefour. En la parcela se trabaja para la reubicación del colector que discurre por el subsuelo, una obra es básica para poder llevar a cabo la construcción. Las instalaciones incluyen un «centro de coinnovación» donde se llevarán catas de diferentes productos a los clientes de la tienda.