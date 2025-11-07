Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico con menos oferta

No solo de grandes naves con amplias zonas de aparcamiento viven los supermercados. La apertura de tiendas a pie de calle en barrios consolidados ... también suma efectivos. Algunas de las grandes cadenas de distribución apuestan por ofrecer este servicio a clientes que no tienen posibilidad de desplazarse en coche para hacer la compra, muchos de ellos gente de avanzada edad a la que no le queda otra que llenar la despensa en su entorno más próximo. Este es el caso del nuevo súper que la marca DIA abrirá en la confluencia de las calles María de Molina con Veinte de Febrero, en el local que ocupaba la tienda de muebles y colchones Sofass.

La obra en este espacio de mil metros cuadrados distribuidos en planta de calle y sótano ya está en ejecución. El objetivo, explican desde la empresa, es inaugurarla a principios de 2026. La sala de ventas con entrada por el chaflán que une ambas vías tendrá 452 metros cuadrados y está prevista la contratación de doce nuevos empleados para atenderla.

«Con esta tienda seguimos impulsando nuestro modelo de proximidad en Castilla y León y ampliando nuestra presencia en Valladolid», subrayan fuentes de la compañía. Será el quinto súper que esta empresa abre en la zona centro y semicentro. En la parte más histórica, cuenta con el de la calle León, a medio camino entre las plazas de San Pablo y San Miguel. También tiene tiendas al principio de la calle Panaderos desde plaza de España, en la calle Imperial (zona de San Quirce) y en el número 12 del Paseo de Zorrilla, en la manzana situada a continuación de la Academia de Caballería.

Según los datos del padrón a 1 de julio de este año, en la zona centro viven 9.322 vecinos, muchos de ellos ya veteranos como lo acreditan las estadísticas municipales. De ese total, 2.794 son mayores de 65 años (29,3%) y 1.079 superan los 80 (11,5%). A estos residentes con menos capacidad de movilidad hay que sumar la población flotante que a diario acude al corazón de la capital a trabajar o hacer gestiones. Un súper para los recados de última hora -la barra de pan, los yogures del niño o unos filetes para solucionar una comida de urgencia- siempre viene bien.

La elección de este punto es estratégica desde el punto de vista del negocio. Y es que en esta franja del casco histórico, en la margen derecha de la calle Santiago en dirección al Campo Grande, la oferta de supermercados es escasa. Los más cercanos son el Carrefour Express de la propia arteria comercial que une las plazas Mayor y Zorrilla y el Mercadona de Juan de Juni, un local que echará el cierre cuando se inaugure, a finales de noviembre, la gran nave que la cadena de Juan Roig ha levantado en la calle Joaquín Velasco Martín, en el barrio de Huerta del Rey. En esta margen del centro hay un volumen de población importante en los grandes bloques de Isabel la Católica o Las Francesas.

La oferta es más amplia en la otra franja del casco histórico, con el Alcampo del Mercado del Val, el Lupa de Duque de la Victoria, el Carrefour Express en la zona de Portugalete y el Gadis de la calle Esgueva (zona de La Antigua), además del DIA antes citado de la calle Panaderos.

En este momento también se están llevando a cabo las obras para ampliar el Gadis de la calle General Ruiz, que triplicará el espacio de antiguo establecimiento, que contaba con solo 442 metros cuadrados. La empresa hizo con las que fueron las oficinas de Aguas de Valladolid y con la antigua sucursal del BBVA para ganar 790 metros más hasta alcanzar los 1.233.

DIA ha abierto recientemente una tienda en la antigua parroquia de la plaza Circular, otra en el número 67 de la calle Puente Colgante y ocupó el espacio que Mercadona dejó en la calle Ciudad de la Habana, en el barrio de Parquesol. Allí, la marca valenciana ya ha presentado el proyecto para levantar una nave en la calle Manuel Jiménez Alfaro, que une la avenida de Salamanca con la A-62. El supermercado contará con una superficie total de 1.928 metros cuadrados en una sola planta y un aparcamiento exterior con 203 plazas. La plantilla prevista para atender el establecimiento es de 38 personas.

En este momento, DIA cuenta con doscientas tiendas en Castilla y León de las que 113 son franquicias. La compañía genera un empleo directo en sus supermecados propios y los franquiciados de dos mil personas y se apoya en cerca de cien proveedores locales, según los últimos datos aportados por la firma.