La estructura del acceso y la gran nave del futuro supermercado ya están levantadas. Carlos Espeso
Intenso ritmo de obra en Huerta del Rey para abrir el Mercadona a finales de noviembre

La compañía trabaja en la ampliación del aparcamiento de su tienda de El Peral y espera el desvío del colector para iniciar el nuevo súper en Parquesol

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 14:59

La manzana del barrio de Huerta del Rey delimitada por la calles Joaquín Velasco Martín, José Cantalapiedra y y Francesco Scrimieri vive una actividad frenética. ... La obra para levantar el nuevo supermercado de la cadena Mercadona en esta parcela se ha acelerado en las últimas semanas. Máquinas y operarios trabajan a un gran ritmo en este punto con el objetivo de poder estrenar el establecimiento a finales de noviembre. La pieza formaba parte de la residencia de las Dominicas Francesas. Se mantiene el edificio de las religiosas, ya separado de la dotación comercial, mientras que el nuevo ocupa las antiguas superficies deportivas, en desuso desde hace décadas, con las que contaba esta finca.

