Intenso ritmo de obra en Huerta del Rey para abrir el Mercadona a finales de noviembre

La manzana del barrio de Huerta del Rey delimitada por la calles Joaquín Velasco Martín, José Cantalapiedra y y Francesco Scrimieri vive una actividad frenética. ... La obra para levantar el nuevo supermercado de la cadena Mercadona en esta parcela se ha acelerado en las últimas semanas. Máquinas y operarios trabajan a un gran ritmo en este punto con el objetivo de poder estrenar el establecimiento a finales de noviembre. La pieza formaba parte de la residencia de las Dominicas Francesas. Se mantiene el edificio de las religiosas, ya separado de la dotación comercial, mientras que el nuevo ocupa las antiguas superficies deportivas, en desuso desde hace décadas, con las que contaba esta finca.

En el tajo, que lleva la empresa Inexo, ya se baraja una fecha: el día 24 de ese mes, aunque oficialmente no hay nada confirmado y únicamente se apunta al último trimestre del año para que abra sus puertas. Al tiempo, ya está dibujada y parcialmente urbanizada la calle trasera que acompaña a este nuevo negocio, una vía que conectará José Cantalapiedra con Francesco Scrimieri por el lateral de la Consejería de Economía y Hacienda.

Esta conexión estaba contemplada en el PGOU para desahogar el entorno en el caso de que se implantará un nuevo negocio o dotación en un área en la que priman los edificios administrativos. Hubo primero un proyecto para una residencia de ancianos, pero decayó. Posteriormente, la compañía de Roig vio en este enclave una oportunidad de negocio al tratarse de un área con pocas alternativas cercanas para abastecerse de productos domésticos y de alimentación.

Los vecinos del entorno destacan que esta apertura va a dar mucha vida al barrio. Ahora, la denominada primera fase de Huerta del Rey, la que corre paralela al río Pisuerga, carece de un supermercado para poder hacer la compra a pie. Los más próximos son el Alimerka y el DIA situados en Villa de Prado, aunque para llegar a ellos hay que cruzar la avenida de Salamanca. También al otro lado de esta arteria de tráfico hay y un Froiz en Rigoberto Cortejoso, un DIA en Pío de Río Hortega y un Alcampo en Bálago, todos a una distancia considerable de esta franja.

El estreno en Joaquín Velasco Martín conllevará el cierre de las instalaciones de la cadena en Juan de Juni, la primera tienda que abrió Mercadona en Valladolid en el año 2000. Así, los clientes que hacen sus compra en ese súper deberán pasar ahora el puente de Isabel la Católica para llegar al nuevo establecimiento. La marca, que en su política de expansión apuesta por edificios propios no compartidos y con gran capacidad de estacionamiento, destaca que las nuevas instalaciones están a pocos minutos andando de Juan de Juni y ofrecerán una distribución más moderna y adaptada a los tiempos.

La gran nave, en la parte trasera de esta pieza de suelo, ya está levantada completamente mientras que paralelamente se trabaja en el sótano de aparcamiento. También es visible la estructura de acceso para peatones desde la calle Joaquín Velasco Martín mediante un sistema de rampas y escaleras mecánicas. El edificio del supermercado contará con tres plantas. La de calle y el sótano se destinarán a garaje, con una capacidad para 75 y 85 coches, respectivamente. El área de ventas contará con 1.680 metros cuadrados y se situará en el primer piso de la construcción, según la información facilitada en su momento por la compañía.

En cuanto a los accesos estacionamiento, está previsto uno por la calle José Cantalapiedra, lateral del polideportivo de Huerta del Rey, mientras que la salida de tráfico se habilita en la vía de nueva creación.

Ampliar Obras del desvío del colector en la parcela en la que tiene previsto implantarse Mercadona. Carlos Espeso

Esta no es la única obra que tiene en marcha Mercadona. Al sur de la ciudad, la empresa ha iniciado la conversión del que fue su primer súper en plan parcial El Peral para convertirlo en un aparcamiento que refuerce la capacidad de estacionamiento para la tienda que tiene en el número 15 de la calle Alcaparra. Según la información facilitada, esta parcela permitirá contar con 101 puestos nuevos para coches, que se sumarán a los 79 con los que cuenta el súper abierto. En total, habrá espacio para 180 vehículos.

La inversión en estos trabajos alcanza los 1,4 millones y la nueva zona de estacionamiento estará lista en el primer trimestre del próximo año. La intervención no conlleva variaciones en las instalaciones de venta. La nueva zona de aparcamiento no estará conectada con el súper, ya que está al lado de la nave comercial. El importante crecimiento urbanístico de la zona ha llevado a acometer esta transformación para dar más facilidades a los clientes.

Ampliar Conversión de la antigua nave de la empresa en El Peral en un aparcamiento para 101 coches. El Norte

Pendiente está también el desarrollo del proyecto de esta empresa en Parquesol. La compañía tiene intención de levantar un nuevo supermercado en la calle Manuel Jiménez-Alfaro, que conecta la avenida de Salamanca con la A-62 y que se sumaría al que da servicio en la ladera norte, entre las calles Miriam Blasco y Padre Llanos. Tras el cierre de la tienda de Ciudad de la Habana, inició los trámites para ocupar una parcela junto a la gasolinera Shell, en la parte baja de la gran nave del Gadis.

Para llevar a cabo la construcción primero es necesario desviar el colector que discurre por ese suelo. En este momento, esta obra ya se está llevando a cabo. La marca ha desvelado que tiene interés por implantarse en esta arteria de tráfico que une los centros comerciales de Vallsur y Río Shopping, aunque aún no se ha culminado la tramitación con el Ayuntamiento. El modelo previsto para su próximo súper en Parquesol, avanzaron fuentes de la firma antes del verano, será el aplicado en sus últimos estrenos en la ciudad: una nave de unos 1.800 metros cuadrados, con una amplia zona de aparcamiento y con la sección Listo para comer.

El sector de la distribución en la ciudad no para de crecer. Entre las últimas aperturas de este mismo año destacan, el estreno este jueves, 28 de agosto, de una tienda de 1.900 metros cuadrados de la cadena Gadis junto a las Galerías Avenida del Paseo de Zorrilla. Además, DIA ha estrenado otros dos súper recientemente: uno en la antigua parroquia de la plaza Circular y otro en la calle Puente Colgante.