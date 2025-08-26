El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fachada de nuevo Gadis ubicado junto a las Galerías Avenida. Carlos Espeso

Valladolid

El Gadis que revitalizará las Galerías Avenida del Paseo de Zorrilla abre este jueves

La tienda tiene una superficie de venta de 1.900 metros cuadrados y creará 42 empleos

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 19:23

El nuevo supermercado de la cadena Gadis, junto a las Galerías Avenida en el número 56-58 del Paseo de Zorrilla, abrirá al público ... este próximo jueves, 28 de agosto, según ha confirmado la empresa en un comunicado. Gadis destaca que con este estreno refuerza su apuesta por Valladolid con la tienda número 17 de la capital.

