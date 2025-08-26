El Gadis que revitalizará las Galerías Avenida del Paseo de Zorrilla abre este jueves

El nuevo supermercado de la cadena Gadis, junto a las Galerías Avenida en el número 56-58 del Paseo de Zorrilla, abrirá al público ... este próximo jueves, 28 de agosto, según ha confirmado la empresa en un comunicado. Gadis destaca que con este estreno refuerza su apuesta por Valladolid con la tienda número 17 de la capital.

El punto de venta cuenta con una superficie de más de 1.900 metros cuadrados y está «diseñado para brindar una experiencia de compra cómoda y completa a los clientes, con una amplia oferta de productos».

Gadis destaca el peso las secciones de fresco del establecimiento -carnicería, pescadería y charcutería- «atendidas en mostrador tradicional por profesionales especializados». En total, se crean 42 empleos directos. El horario de apertura del supermercado es de 9:30 a 21:00 horas, de lunes sábado.

Este será el segundo supermercado de Gadis en el Paseo de Zorrilla, la principal arteria que conecta el centro con el sur la capital. La otra tienda está ubicada en el número 51 del Paseo de Zorrilla, entre las calles Domingo Martínez y Álvarez Taladriz.