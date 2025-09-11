El segundo Mercadona de Parquesol: 1.928 metros cuadrados, 203 aparcamientos y sala de catas

Tras varios meses de negociaciones entre la distribuidora y el Ayuntamiento de Valladolid, los planos ya están en el tablón oficial del Consistorio. El segundo ... supermercado que Mercadona abrirá en Parquesol, tras el cierre de la tienda de Ciudad de la Habana y que se sumará al que da servicio en Miriam Blasco, en la ladera en la que se ubica Carrefour, contará con una superficie total de 1.928 metros cuadrados en una sola planta y un aparcamiento exterior con 203 plazas. La plantilla prevista para el establecimiento comercial será de, aproximadamente, 38 personas, entre vendedores, directivos, administrativos y personal de limpieza.

El proyecto de la nave, que se ubicará en la calle Manuel Jiménez Alfaro, junto a la gasolinera Shell, muy cerca del Gadis, está en proceso de información pública y obtención de licencia ambiental mientras que en la parcela se trabaja desde hace semanas para la reubicación del colector que discurre por el subsuelo. Esta obra es básica para poder llevar a cabo la construcción. La parcela contaba con un parque, pero la reordenación de los suelo aprobada en 2018 por el Ayuntamiento y recogida luego en el PGOU de 2020 trasladó esas zonas verdes a otros espacios de la ladera y calificó esta pieza como de uso comercial.

Según recoge la memoria del proyecto, la entrada y salida de vehículos, tanto de los camiones de mercancías como los de los clientes se habilitará por Manuel Jiménez Alfaro, la arteria que une la avenida de Salamanca con la A-62 por la ladera sur del barrio, y habrá otro vado en Martín Santos Romero. Una vez se acceda al espacio se dispondrá de una calle de circulación por el interior para dar entrada tanto al área de carga y descarga como al estacionamiento habilitado para los compradores.

La elección de este enclave tiene un objetivo claro: aprovechar el importante tránsito de vehículos entre los dos principales centros comerciales de la capital y su entorno, Vallsur y Río Shopping. La obra obligará a realizar una entrada específica para esta parcela desde la actual vía de circulación.

En la zona de acceso al súper habrá un vestíbulo previo en el que se ubicarán los aseos y un espacio destinado a mesas y sillas para el descanso de los clientes, zona de espera y degustación de los productos previamente adquiridos en el interior del supermercado. A continuación, se dispondrán las baterías de cajas de cobro para dar paso a la sala de ventas.

Además de la sección de comida preparada 'Listo para comer', un espacio que la distribuidora ya incluye en todas sus tiendas, el proyecto contempla habilitar lo de denominan como «Centro de Coinnovación». Será un sector independiente en el que se desarrollarán catas de diferentes productos a los clientes de la tienda. Contará con una zona de preparación con una placa vitrocerámica y una campana de extracción de uso doméstico donde se realizarán pequeñas preparaciones de alimentos. Además, habrá un espacio de degustación donde varias personas elegidas al azar probarán los productos elaborados para dar su opinión.

En el exterior de la edificación se dispone de una zona destinada a uso aparcamiento con un total de 203 plazas de aparcamiento de las cuales siete son adaptadas para personas con discapacidad y once se destinan a vehículo eléctrico. Además, se dispone de dos plazas para motocicletas, así como un aparcamiento para bicis y otro para patinetes eléctricos.

En Parquesol y su entorno más cercano hay ahora supermercados de seis cadenas: Gadis (Ciudad de la Habana con Martín Santos Romero, Hernando de Acuña y Adolfo Miaja de la Muela), DÍA (uno en Juan Martínez Villergas y el que se estrena en Ciudad de la Habana), Mercadona (Miriam Blasco y próximamente el de Manuel Jiménez Alfaro), Froiz (Ciudad de la Habana) y un Tifer confluencia de la avenida de Salamanca con esta subida sur al barrio. Asimismo, el barrio cuenta con la gran superficie de Carrefour frente al estadio y con una nueva tienda de esta marca en su versión Express, en el número 27 de la calle Amadeo Arias.

Mercadona ultima ahora la construcción del súper que está levantando en Huerta del Rey, en la parcela delimitada por las calle Joaquín Velasco Martín, José Cantalapiedra y Fracesco Scrimieri, cuya apertura está prevista para noviembre de este mismo año. Su estreno conllevará el cierre del que da servicio en Juan de Juni. A la par también está trabajando en la conversión de la antigua nave del establecimiento que tenía en la zona de El Peral para habilitarla como aparcamiento y que dé servicio al súper contiguo.