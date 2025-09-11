El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Obras en la parcela donde Mercadona levantará su supermercado. Carlos Espeso
Valladolid

El segundo Mercadona de Parquesol: 1.928 metros cuadrados, 203 aparcamientos y sala de catas

El Ayuntamiento saca a exposición pública el proyecto del súper para comenzar la obra cuando se desvíe el colector de la parcela de Manuel Jiménez Alfaro

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:21

Tras varios meses de negociaciones entre la distribuidora y el Ayuntamiento de Valladolid, los planos ya están en el tablón oficial del Consistorio. El segundo ... supermercado que Mercadona abrirá en Parquesol, tras el cierre de la tienda de Ciudad de la Habana y que se sumará al que da servicio en Miriam Blasco, en la ladera en la que se ubica Carrefour, contará con una superficie total de 1.928 metros cuadrados en una sola planta y un aparcamiento exterior con 203 plazas. La plantilla prevista para el establecimiento comercial será de, aproximadamente, 38 personas, entre vendedores, directivos, administrativos y personal de limpieza.

