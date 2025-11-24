El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Calle Padre Manjón, donde ha tenido lugar el atraco. En los detalle, la trans Eli y el cuchillo empleado en el asalto. Rodrigo Jiménez/El Norte
Ingresa en prisión el asesino de la trans Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias

Jonatan R. M., que intentó ocultar su identidad tras ser detenido, bajó de su casa el viernes por la tarde y entró en un establecimiento cercano de la calle Padre Manjón para llevarse 5 euros y dos móviles

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:57

La empleada del salón de belleza Aurora, ubicado en la calle Padre Manjón del barrio de Delicias, continúa aún con el susto. Hasta el punto ... de que el establecimiento, en la mañana de este lunes, estaba abierto al público, pero cerrado con llave desde el interior. Confirma los hechos que le han dejado un poso psicológico después de que en la tarde del pasado viernes un joven se adentrara en el local y sin mediar palabra le colocara un cuchillo de 23 centímetros a la altura del cuello para robar 5 euros y dos móviles.

