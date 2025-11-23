El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Destrozos tras los incendios en Doctor Esquerdo, con vehículos dañados y una fachada ennegrecida.

Destrozos tras los incendios en Doctor Esquerdo, con vehículos dañados y una fachada ennegrecida. A. Mingueza
Valladolid

La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios

Los daños más virulentos se centraron en la calle Doctor Esquerdo después de que las llamas de un contenedor se extendieran a cuatro vehículos y afectaran a un edificio

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:12

Comenta

Los daños materiales han sido cuantiosos, con una imagen dantesca si uno accedía desde la avenida de Palencia a la calle Doctor Esquerdo. Allí, a ... media mañana de este domingo, los restos de lo que podía haber sido una gran tragedia eran palpables a los sentidos de la vista y del olfato. Si se alzaba la vista al cielo, se atisbaba un bloque de cinco alturas, el del número 4, totalmente ennegrecido. A pie de calle, la imagen era más aterradora con una moto totalmente calcinada, dos coches que a buen seguro les declararán siniestro total y un tercero con las piezas de plástico totalmente derretidas.

