La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios

Los daños materiales han sido cuantiosos, con una imagen dantesca si uno accedía desde la avenida de Palencia a la calle Doctor Esquerdo. Allí, a ... media mañana de este domingo, los restos de lo que podía haber sido una gran tragedia eran palpables a los sentidos de la vista y del olfato. Si se alzaba la vista al cielo, se atisbaba un bloque de cinco alturas, el del número 4, totalmente ennegrecido. A pie de calle, la imagen era más aterradora con una moto totalmente calcinada, dos coches que a buen seguro les declararán siniestro total y un tercero con las piezas de plástico totalmente derretidas.

Todo eso después de que en la madrugada de este domingo, un presunto pirómano haya actuado de nuevo en el barrio Hospital, entre las 5:00 y las 7:00 horas. Supuestamente en ese intervalo de tiempo ha incendiado un contenedor amarillo, origen de todos los daños, para abandonar la zona. El fuego, a tenor de lo visto, se ha propagado a una moto BMW (modelo irreconocible). «Ha debido explosionar», agregan los vecinos. Y de la moto a otros dos coches que no superan los cuatro años de antigüedad y que ahora, seguro mediante, serán pasto de un desguace. «Se han acumulado muchas calorías», agregan desde el parque de bomberos de Valladolid.

Y así ha debido ser porque ese calor emanado del propio contenedor y de esos dos vehículos estacionados ha derretido parte de un lateral de un coche aparcado en el otro margen, además de reventar la cristalera del portal número 4 de la calle Doctor Esquerdo. Ese inmueble, que comparte fachada con el número 2, ha sido también dañado por la intensa columna de humo. De hecho, desde el bajo hasta el quinto piso, su exterior es de color negro carbón. «Lo primero que hemos hecho ha sido llamar a los de Iberdrola. Pero no tenemos ningún suministro cortado en el edificio», ha agregado Alfredo Rubio, administrador de la comunidad afectada, y quien además comparte desgracia al tener su oficina (Asesoría APF3) en la zona afectada. «Tenemos una ventana y la fachada dañadas», ha continuado.

Sin desalojo

La preocupación de Alfredo Rubio, portavoz improvisado de los vecinos, a las 12:30 horas era la de que nadie se acercara al epicentro del incendio. Sin presencia policial, él era el encargado de advertir a todos los viandantes que se alejaran del portal ante posibles desprendimiento de dos grandes placas. No quería lamentar daños humanos seis horas después de que las llamas alertaran al vecindario. «No se ha tenido que desalojar el inmueble (compuesto por diez viviendas) y tan solo se les ha dado la recomendación de que permanecieran en sus casas», ha subrayado en plena espera a que llegara la presencia policial y sabedor de que tendrá que ser su asesoría la que lidere todos los trámites para que el edificio vuelva a recuperar su aspecto anterior.

Ver 10 fotos Daños de una moto BMW y un Audi Q3. A. Mingueza

Entre los daños materiales también se encuentran los de Carmen Motila, propietaria del bar Tropical, ubicado entre la asesoría de Alfredo y el número 4. Las llamas han propiciado que su letrero sea actualmente un conglomerado de plástico quemado que imposibilita saber si ese local es un establecimiento hostelero u otro tipo de negocio. «No sé cómo estará lo de dentro. No he traído las llaves. Espero que no tenga nada afectado», ha manifestado en plena vorágine de vecinos en plena calle comentando lo sucedido y soltando improperios al tratarse, en principio, de un pirómano que acumula dos noches en esta semana de contenedores quemados.

«Esto está produciendo una alarma social y un revuelo en la comunidad bastante extremo» Alfredo Rubio Administrador

Esos insultos a esa persona, buscada por la Policía, eran fruto al ver la que había preparado en la calle y certificar que esos incendios apuntaban a ser intencionados. Expectación y preocupación por partes iguales tras repetirse los hechos de la madrugada del viernes, aunque en aquella ocasión menos virulentos. Aquel día, dos contenedores de plástico ardieron y se llevaron por delante otro vehículo en la misma zona.

«Hay una preocupación extrema porque este es el segundo suceso. Hace dos noches, a 100 metros, en la calle Quebrada, también ha habido otra quema de otro contenedor que también ha afectado a los vecinos. Lógicamente esto está produciendo una alarma social y un revuelo en la comunidad bastante extremo. Esperamos que esto se pueda atajar por las autoridades y que los responsables sean detectados a la mayor brevedad», retoma la palabra Alfredo Rubio.

Ampliar Restos del contenedor quemado en Los Viveros. A. Mingueza

Urgen desde el vecindario que den con el autor, porque precisamente los Bomberos de Valladolid intervinieron en el barrio del Hospital después de sofocar otro contenedor en la calle de los Jardines de la Alhambra (zona de Los Viveros), que también se extendió por el habitáculo de otro coche. Ese fue el primero de la noche, antes de acudir de urgencia, avisados por la Policía Municipal, a Doctor Esquerdo.

En la madrugada del viernes, los contenedores quemados fueron en la calle Quebrada y en Madre de Dios, con daños en otro coche estacionado junto a los contenedores.