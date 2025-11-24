Herida tras una colisión entre dos turismos en Barrio España

El Norte Valladolid Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:06 Comenta Compartir

Una mujer de 39 años ha resultado herida este lunes en un accidente de tráfico en Valladolid capital. El suceso se ha producido sobre las 13:40 horas en el cruce de la avenida de Santander con la calle Costa Brava, momento en el que una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 de una colisión por alcance entre dos turismos e informaba de que había una persona herida.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policia Municipal de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario para atender a la mujer herida, que estaba consciente y refería dolor de cuello.

Por el momento no ha trascendido si ha requerido traslado hospitalario.

