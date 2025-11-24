El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de una ambulancia del 112. El Norte

Valladolid

Herida tras una colisión entre dos turismos en Barrio España

El accidente se ha producido este lunes al mediodía en el cruce de la avenida de Santander con la calle Costa Brava

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:06

Una mujer de 39 años ha resultado herida este lunes en un accidente de tráfico en Valladolid capital. El suceso se ha producido sobre las 13:40 horas en el cruce de la avenida de Santander con la calle Costa Brava, momento en el que una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 de una colisión por alcance entre dos turismos e informaba de que había una persona herida.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policia Municipal de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario para atender a la mujer herida, que estaba consciente y refería dolor de cuello.

Por el momento no ha trascendido si ha requerido traslado hospitalario.

