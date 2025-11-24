Herida tras una colisión entre dos turismos en Barrio España

ValladolidHerida tras una colisión entre dos turismos en Barrio España
El accidente se ha producido este lunes al mediodía en el cruce de la avenida de Santander con la calle Costa Brava
Valladolid
Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:06
Una mujer de 39 años ha resultado herida este lunes en un accidente de tráfico en Valladolid capital. El suceso se ha producido sobre las 13:40 horas en el cruce de la avenida de Santander con la calle Costa Brava, momento en el que una llamada ha alertado a la sala de operaciones del 112 de una colisión por alcance entre dos turismos e informaba de que había una persona herida.
Hasta el lugar se ha desplazado la Policia Municipal de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario para atender a la mujer herida, que estaba consciente y refería dolor de cuello.
Por el momento no ha trascendido si ha requerido traslado hospitalario.