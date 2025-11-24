Investigado por falsedad documental al intentar un empadronamiento irregular en Íscar Utilizó documentación de una tercera persona para censar a ciudadanos extranjeros en un inmueble que aún no era de su propiedad

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de un hombre de 59 años y nacionalidad extranjera como presunto autor de un delito de falsificación de documento público. La investigación se inició tras una denuncia recibida el pasado 10 de noviembre, en la que se alertaba sobre la posible comisión de un delito relacionado con solicitudes de empadronamiento.

Según las pesquisas, el 8 de octubre se presentó en el Ayuntamiento de Íscar una solicitud de empadronamiento de tres personas de diferentes nacionalidades, autorizada por el investigado. Posteriormente, el 15 de octubre se produjo un segundo intento, esta vez utilizando el nombre de la propietaria legítima del inmueble, una ciudadana española identificada como Teresa.

Paralelamente, se constató que el investigado había iniciado la compra de la finca situada en la calle Hoyos de la localidad vallisoletana. La cronología de los hechos revela que el 10 de octubre se formalizó la operación en una gestoría, momento en el que el comprador obtuvo una fotografía del DNI de la propietaria. En los días siguientes se registraron varios ingresos bancarios hasta completar el pago de la finca.

Las diligencias destacan que el primer intento de empadronamiento se produjo cuando el inmueble aún no era propiedad del investigado. En el segundo intento, ya tras haber abonado parte del precio de la finca, se utilizó de manera indebida la documentación de la propietaria para autorizar el empadronamiento de tres ciudadanos extranjeros, alegando circunstancias falsas.

Con estos hechos, la Guardia Civil ha procedido a la investigación del citado varón como presunto responsable de un delito de falsificación de documento público, quedando las actuaciones a disposición de la autoridad judicial competente.