Los hoteles de Valladolid, antes de fiestas: «Habrá buenas cifras gracias a la Vuelta Ciclista»

Restan apenas horas para que el 4 de septiembre, en torno a las 18:30 horas, todo un ejército de globos aerostáticos alcancen el cielo ... de Valladolid para dar el pistoletazo de salida a la Feria y a las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. En el año de su vigesimoquinto aniversario, la ciudad acogerá a los toreros Morante y Roca Rey, y vibrará con la música de Dani Fernández, Rosario, Melendi, José Mercé... Al plantel, incluso, se han sumado grandes artistas de talla internacional como James Blunt o María Becerra. Pero, aunque parezca paradójico, las cifras de ocupación de la mayoría de los hoteles de la capital no dependerán tanto de un buen y atractivo cartel taurino. Tampoco se verán extremadamente alteradas por la presencia de grandes artistas nacionales o extranjeros. Para los principales hoteles de Valladolid, la mejor noticia ha sido la llegada de la vuelta ciclista a la ciudad, el jueves día 11 de septiembre, aunque las jornadas cercanas a la fecha también se beneficiarán muy positivamente.

«Aunque la ocupación en los primeros días de San Lorenzo será baja, como suele serlo todos los años, el hotel alcanza ya el 90% de reservas para el primer fin de semana de fiestas, y estará prácticamente hasta arriba el miércoles 10 y el jueves 11, por la Vuelta Ciclista», reconoce Héctor Montes, director del hotel cuatro estrellas Silken Juan de Austria, situado a pocos metros de la Plaza de Toros, en el Paseo de Zorrilla. «En nuestro caso, tuvimos hace ya tres o cuatro meses conocimiento de que íbamos a alojar a gran parte de la organización de la Vuelta. Y también a un par de equipos participantes. La tendencia habitual, si la etapa ciclista pasa por Valladolid, es que cada hotel aloje a uno o dos grupos competidores», destaca. «La única mala noticia es que este tipo de estancias cortas, que caen entre semana, espantan en parte a todo aquel prototipo de cliente que prefiere estancias más largas».

«El precio por noche se sitúa ya entre los 100 y 120 euros» Héctor Montes Director del hotel Silken Juan de Austria

En cuanto al aumento de precios, Montes señala que «ha sido inevitable». «Alojarse en Juan de Austria es de un 5 a un 8% más caro que el año pasado, dependiendo de la fecha exacta en que se alojen», concreta, a la par que reconoce que al hotel del que es director acuden, sobre todo, «personas con mucho poder adquisitivo», que «pueden permitírselo» y que muchas veces «eligen estancias largas como una o dos semanas», por encima de periodos más cortos y atraídos, sobre todo, y en los años en los que la Vuelta Ciclista no pasa por Valladolid, por una buena plantilla de toreros. «Nuestro hotel es uno de los más cercanos a la Plaza de Toros, así que es ciertamente comprensible que sea ese, el turista taurino, también uno de nuestros principales clientes potenciales», admite.

Cristina Negro es responsable de grupos y eventos en el hotel Vincci Frontaura, situado a pocos pasos del centro comercial Vallsur, en el tramo del Paseo de Zorrilla que asciende hasta el barrio de Covaresa. A pesar de no ser el suyo un alojamiento tan céntrico, confiesa, el tirón de las primeras semanas de septiembre, condicionadas por el eminente incremento del turismo que conlleva, provocan que su hotel comience a llenarse «cuando lo hace el centro». Algo así como una especie de «efecto rebote», como lo denomina Negro. Uno que, por el momento, apunta ya a un «lleno absoluto» en el hospedaje vallisoletano en estas fechas festivas que están a punto de comenzar, aunque en su hotel, como en tantos otros de la capital, la mayoría de las reservas se realizan con «muy pocos días de antelación». Son datos que además se mantienen en la senda ascendente que, al menos en lo que a su hotel se refiere, ha registrado un julio y agosto «cargado de visitantes» en la ciudad del Pisuerga.

En el hotel en que trabaja, como ocurre en muchos de los hospedajes de la capital, el fenómeno también se reproduce: «Son varios los artistas, los grupos e incluso los toreros que pueden llegar a hospedarse aquí, por lo que estas fechas los datos son muy buenos, sobre todo en los dos viernes y en los dos sábados de ferias, en los que la ocupación roza el lleno completo, cuando no lo alcanza directamente», remarca la responsable de grupos y eventos de Vincci.

Una tendencia de 7 u 8 años de antigüedad

Aunque es difícil saber con exactitud en qué momento el turismo en la ciudad de Valladolid durante las semanas festivas comenzó a despuntar, Cristina Negro considera que es un rumbo que el sector lleva tomando desde hace ya «unos siete o incluso ocho años» y que se ha acrecentado «aún más» desde el año 2020, probablemente por los cambios de paradigma que, derivados de la pandemia de covid, han alterado la manera en que se percibe el turismo en España.

«Estamos, a falta de alguna reserva, cerca del 90% de ocupación para las fiestas» Irene González Directora del hotel Olid

En opinión de Irene González -directora desde hace ya varios años del hotel Olid, colindante a la plaza San Miguel, que describe como «todo un emblema de la ciudad»- aunque las fiestas de Valladolid siempre «han atraído un gran número de visitantes», lo de los llenos absolutos es una tendencia relativamente reciente, «de hace unos cuantos años». Una que, en su caso particular, y a la espera de posibles reservas de última hora, ha provocado que, en los días de mayor ajetreo, su hotel esté ya «cerca del 90% de ocupación» por un precio diario de hospedaje que ronda los «120 euros por noche y persona».

Ampliar Irene González, presidenta de hotel Olid. Rodrigo Jiménez

González también observa un cambio de actitud en el turista español. Si antes frecuentaba destinos extranjeros, dice, ahora tiende mucho más a viajar «dentro del territorio nacional». «Es algo que me parece muy bien. A veces nos empeñamos en salir del país, sin antes descubrir todas las maravillas y secretos que este atesora», comenta. «Además, nuestro perfil de cliente habitual es muy variado, aunque lo más habitual es que, sobre todo en estas fechas, nos visite gente de una edad intermedia. Ni muy jóvenes ni necesariamente de la tercera edad».

«Además, anque no es lo habitual, entre la gente que ha pasado por el hotel en fiestas está, por ejemplo, Jason Derulo. En Seminci sí es más habitual cruzarnos con actores y directores, pero en fiestas... Bueno, no creo que Rosario se quede. Quizá sí sus instrumentistas, pero ella seguro que esa noche dormirá en Madrid», dice entre risas.