Una trabajadora del hotel Olid deja lista una habitación a la espera de la llegada de los turistas. Rodrigo Jiménez

Los hoteles de Valladolid, antes de fiestas: «Habrá buenas cifras gracias a la Vuelta Ciclista»

La tendencia más habitual es que cada hotel «acoja a un par de equipos participantes», lo que repercute muy positivamente en sus ingresos

Raúl R. Méndez

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:11

Restan apenas horas para que el 4 de septiembre, en torno a las 18:30 horas, todo un ejército de globos aerostáticos alcancen el cielo ... de Valladolid para dar el pistoletazo de salida a la Feria y a las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. En el año de su vigesimoquinto aniversario, la ciudad acogerá a los toreros Morante y Roca Rey, y vibrará con la música de Dani Fernández, Rosario, Melendi, José Mercé... Al plantel, incluso, se han sumado grandes artistas de talla internacional como James Blunt o María Becerra. Pero, aunque parezca paradójico, las cifras de ocupación de la mayoría de los hoteles de la capital no dependerán tanto de un buen y atractivo cartel taurino. Tampoco se verán extremadamente alteradas por la presencia de grandes artistas nacionales o extranjeros. Para los principales hoteles de Valladolid, la mejor noticia ha sido la llegada de la vuelta ciclista a la ciudad, el jueves día 11 de septiembre, aunque las jornadas cercanas a la fecha también se beneficiarán muy positivamente.

