Valladolid acoge la XXXV edición del Torneo Internacional Virgen de San Lorenzo

El Valladolid Club de Esgrima (VCE) organiza un año más el Torneo Internacional Virgen de San Lorenzo, que celebra su XXXV edición el próximo 13 de septiembre en el Polideportivo Barrio Delicias. Este torneo amistoso, que marca el arranque de la temporada de espada en España, espera contar con la participación de clubes de todo el país y de Francia y Portugal, consolidándose como uno de los torneos amistosos más destacados del calendario nacional. El torneo cuenta con el apoyo de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, siendo parte del programa de fiestas.

Un torneo con historia y compromiso social

Desde su primera edición en 1990, el Torneo Internacional Virgen de San Lorenzo se ha convertido en un referente en el mundo de la esgrima. En 2024, el torneo reunió a 14 clubes de 10 comunidades autónomas y Portugal, registrando una de las mayores participaciones de su historia. Este año, el VCE reafirma su compromiso con la igualdad de género con la celebración de la II Copa Touché por la Igualdad, un reconocimiento al club cuyos deportistas obtengan los mejores resultados combinados en las competiciones de espada masculina y femenina.

Copa Touché por la Igualdad

La Copa Touché por la Igualdad, impulsada por el Valladolid Club de Esgrima en colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, busca fomentar la igualdad en el deporte. El club vencedor recibirá un premio de 500 euros, mientras que el segundo clasificado obtendrá 200 euros. Esta iniciativa forma parte de la campaña por la igualdad y contra la violencia de género, reforzando el mensaje de inclusión y respeto en el deporte.

El torneo se disputará el próximo 13 de septiembre, en el Polideportivo Barrio Delicias y la entrada será gratuita. A las 13:30 horas será la llamada para espada masculina; a las 14:00 horas para espada femenina; y a las 14:30 dará comienzo la competición.