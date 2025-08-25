El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
Podio de la pasada edición con la victoria del campeón portugués Filipe Frazao. VCE
Esgrima

Valladolid acoge la XXXV edición del Torneo Internacional Virgen de San Lorenzo

El VCE reafirma su compromiso con la igualdad de género con la celebración de la II Copa Touché por la Igualdad que se celebrará el próximo 13 de septiembre

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:53

El Valladolid Club de Esgrima (VCE) organiza un año más el Torneo Internacional Virgen de San Lorenzo, que celebra su XXXV edición el próximo 13 de septiembre en el Polideportivo Barrio Delicias. Este torneo amistoso, que marca el arranque de la temporada de espada en España, espera contar con la participación de clubes de todo el país y de Francia y Portugal, consolidándose como uno de los torneos amistosos más destacados del calendario nacional. El torneo cuenta con el apoyo de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, siendo parte del programa de fiestas.

Un torneo con historia y compromiso social

Desde su primera edición en 1990, el Torneo Internacional Virgen de San Lorenzo se ha convertido en un referente en el mundo de la esgrima. En 2024, el torneo reunió a 14 clubes de 10 comunidades autónomas y Portugal, registrando una de las mayores participaciones de su historia. Este año, el VCE reafirma su compromiso con la igualdad de género con la celebración de la II Copa Touché por la Igualdad, un reconocimiento al club cuyos deportistas obtengan los mejores resultados combinados en las competiciones de espada masculina y femenina.

Copa Touché por la Igualdad

La Copa Touché por la Igualdad, impulsada por el Valladolid Club de Esgrima en colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, busca fomentar la igualdad en el deporte. El club vencedor recibirá un premio de 500 euros, mientras que el segundo clasificado obtendrá 200 euros. Esta iniciativa forma parte de la campaña por la igualdad y contra la violencia de género, reforzando el mensaje de inclusión y respeto en el deporte.

El torneo se disputará el próximo 13 de septiembre, en el Polideportivo Barrio Delicias y la entrada será gratuita. A las 13:30 horas será la llamada para espada masculina; a las 14:00 horas para espada femenina; y a las 14:30 dará comienzo la competición.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  3. 3 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  6. 6

    Muere Alfredo Hernández, catedrático de la UVA y analista de la sociedad castellana y leonesa
  7. 7 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  8. 8

    Del error en la vacuna al bache del accidente, las reclamaciones de indemnización a las administraciones
  9. 9 Una familia pionera en bautizos civiles en Valladolid: «Fue un día especial para presentar a Cloe»
  10. 10

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Valladolid acoge la XXXV edición del Torneo Internacional Virgen de San Lorenzo

Valladolid acoge la XXXV edición del Torneo Internacional Virgen de San Lorenzo