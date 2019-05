Las fotos rescatadas del móvil de la madre muestran a la niña Sara «demacrada y con una extrema tristeza» La inspectora de la UFAM declara ante el tribunal del jurado. / EFE-Pool Los agentes de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional comprobaron que fueron borrados miles de wathsapp de los móviles del principal acusado del crimen de la pequeña, el exnovio de la madre, y de la hija mayor M. J. PASCUAL Miércoles, 8 mayo 2019, 19:25

Miles de wathsapp y fotografías (muchas de ellas, de contenido pornográfico) del último mes de vida de la niña Sara fueron borrados de los móviles de Roberto Hernández, el principal acusado del crimen de la menor y también fueron eliminados los mensajes del teléfono de la hermana de la pequeña asesinada, la hija mayor de Davinia Muñoz que entonces contaba 12 años, según han corroborado los agentes de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM) que han testificado esta mañana durante la séptima sesión del juicio con jurado en la Audiencia de Valladolid. La hermana de Sara tenía muchas fotos de la pequeña, pero las del último mes fueron borradas, ha constatado la Policía.

El primero de los policías de la unidad en declarar, que intervino en el atestado y el volcado de datos de los celulares, ha especificado a preguntas de la fiscal que en el teléfono del exmilitar había 18.103 imágenes, de las que fueron borradas 2.387. Solo cinco, ha explicado, «se consideraron de interés para la investigación»: tres fotos de la niña Sara, en las que se apreciaba «media cara amoratada» y dos fotos del dormitorio de la niña «completamente desordenado». Estas imágenes tienen como contexto una conversación por Whatsapp mantenida entre Roberto y Davinia cuando, entre las nueve y las diez de la mañana del 28 de julio de 2017, cuatro días antes de la muerte de la pequeña Sara, el exnovio le comunica por un mensaje a la madre, militar -que estaba en su puesto en Capitanía (Palacio Real) desde las 7:40 horas-, que habían encontrado a la niña con un enorme golpe en la sien, «que se había dado con la mesita que está al lado de la cama» y que el dormitorio «estaba tan desordenado que parecía que había pasado un terremoto» . Por ello la madre le pidió que le enviara fotos de la pequeña.

Más de 6.000 mensajes y las fotos se han podido recuperar del teléfono móvil de la acusada, Davinia Muñoz, la única que no borró los mensajes. En la comparación de las fotografías realizadas a la niña un mes antes de su muerte con las últimas, los policías que han testificado esta mañana han coincidido en «el deterioro» de la pequeña, a quien se veía «demacrada y con una extrema tristeza».

«Dijo que la había llevado al médico»

El primer agente de la UFAM que fue al Clínico el 2 de agosto de 2017, donde acababan de ingresar a la pequeña, supuestamente víctima de maltrato continuado y abuso sexual, ha relatado que preguntó a Davinia lo que había ocurrido y ella le respondió que la niña se había dado un golpe muy fuerte el 28 de julio. «Cuando le pregunté que si la había llevado al médico me dijo que sí, pero cuando le insistí en el nombre del médico y si era hombre o mujer, no me respondió».

Agresivo