Santiago Sanz, vocalista de Salto Base, durante un momento de la actuación en la Plaza Mayor de Valladolid.

Santiago Sanz, vocalista de Salto Base, durante un momento de la actuación en la Plaza Mayor de Valladolid. Carlos Espeso

Salto Base bate su propia marca en la Plaza Mayor

La joven banda vallisoletana regala un concierto lleno de energía en el segundo sábado de las fiestas

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:54

Energía a raudales, rock en vena y talento musical. Es lo que este sábado han derrochado los jóvenes integrantes de Salto Base para batir su ... propia marca personal. La banda vallisoletana, compuesta por Santiago Sanz (voz), Carlos Roig (batería), Jorge Roig (bajo) e Íker García (guitarra) se ha presentado en la Plaza Mayor después de ganar el concierto Onda Rock para jóvenes promesas de la música que dentro de poco dejarán de serlo para convertirse en realidad.

