Salto Base bate su propia marca en la Plaza Mayor

Energía a raudales, rock en vena y talento musical. Es lo que este sábado han derrochado los jóvenes integrantes de Salto Base para batir su ... propia marca personal. La banda vallisoletana, compuesta por Santiago Sanz (voz), Carlos Roig (batería), Jorge Roig (bajo) e Íker García (guitarra) se ha presentado en la Plaza Mayor después de ganar el concierto Onda Rock para jóvenes promesas de la música que dentro de poco dejarán de serlo para convertirse en realidad.

Salto Base ha ofrecido un concierto de puro rock y canciones que han invitado al público a sumarse a la celebración. Con influencias reconocidas en Héroes del Silencio, Extremoduro y Green Day, la propuesta de Salto Base ha incluido varios temas propios que formarán parte del trabajo que quieren lanzar a finales de este año o principios de 2026. Se titulará 'Espina de la rosa' y esta canción se escucha junto a temas como 'Hijo de tu tiempo', una de las pocas baladas de una banda que se enriquece con la voz rotunda de Santiago Sanz. El repertorio incluye una versión de 'Todos los besos', de Siloé, grupo al que Salto Base teloneará en su concierto del próximo 18 de octubre en Arroyo. Y otra versión, el 'Clavado en un bar', de Maná.

«Queremos que disfrutéis de una experiencia de rock and roll vallisoletano», dicen al principio de una actuación que termina con 'Mariposas' y que incluye también una canción dedicada a Valladolid, «una ciudad capaz de motivarte para hacer música*.