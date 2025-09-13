El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los integrantes del grupo Salto Base, que este sábado actúan en la Plaza Mayor de Valladolid. Alberto Mingueza

Salto Base, fiesta del sábado en la Plaza Mayor: «Buscamos la máxima intensidad posible»

El cuarteto local presenta sus temas y versiones este sábado, antes del concierto de Vanesa Martín

Roberto Terne

Roberto Terne

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:21

Santiago Sanz, Íker García, Jorge Roig y Carlos Roig son los cuatro chicos que forman Salto Base, grupo que este año ganó el concurso Onda- ... Rock de la emisora Onda Cero, cuyo premio incluye actuar este sábado en la Plaza Mayor de su ciudad. Pese a su juventud, los cuatro vallisoletanos tiran de guitarras más que de 'autotune' y 'perreo'. Toda una buena noticia para los que pensaban que el rock ya era cosa de 'papis' y 'mamis'.

