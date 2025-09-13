Salto Base, fiesta del sábado en la Plaza Mayor: «Buscamos la máxima intensidad posible»

Santiago Sanz, Íker García, Jorge Roig y Carlos Roig son los cuatro chicos que forman Salto Base, grupo que este año ganó el concurso Onda- ... Rock de la emisora Onda Cero, cuyo premio incluye actuar este sábado en la Plaza Mayor de su ciudad. Pese a su juventud, los cuatro vallisoletanos tiran de guitarras más que de 'autotune' y 'perreo'. Toda una buena noticia para los que pensaban que el rock ya era cosa de 'papis' y 'mamis'.

-Están en racha. Ganan el Onda rock y tocan en la Plaza Mayor. ¿Cómo asimilan esto y qué creen que les ha hecho ganadores de este concurso?

- Creemos que la constancia en los ensayos, el trabajo duro y el querer profesionalizar el proyecto han sido las claves para ganar el concurso. Lo asimilamos con muchos nervios, ya que ello implica tocar en la Plaza Mayor y también telonear a una artista tan grande como Vanesa Martín. Pero, a la vez, lo asumimos con ganas de demostrar todo el trabajo que llevamos a nuestras espaldas durante estos primeros años

-Comenzaron haciendo versiones de pop-rock español. ¿Qué grupos les influyen?

- Nos influyen grupos españoles como Extremoduro y Héroes del Silencio, a la vez que grupos internacionales como Linkin Park o Green day.

-Ahora apuestan por sus propios temas.

-Tocamos un rock comercial y moderno, con estribillos fáciles de recordar y con letras que hablan de sentimientos cotidianos.

-¿Qué les gusta aportar con sus letras?

- Buscamos la máxima intensidad posible usando metáforas en la mayoría de nuestras canciones, hablando desde desamor hasta cualquier historia que pueda suceder en la noche.

-¿Cómo tienen planificado el concierto de la Plaza Mayor?

-Nuestra intención es enseñar todas nuestras canciones y, de esta manera, pasar por los diferentes estilos de rock que abordamos con nuestros temas, de los cuales cuatro saldrán en todas las plataformas a final de año.

-¿Qué proyectos tienen?

-Sacar el primer EP a final de año y seguir componiendo nuevas canciones con el objetivo de darnos a conocer y definir una dirección clara del grupo.

-Son bastante jóvenes y les gusta el rock. ¿Son el ejemplo de que el rock no está muerto y de que hay futuro?

-Pensamos que el rock nunca ha llegado a morir, sino que la industria musical ahora funciona de otra manera, aunque hay grupos de rock actuales que sí que han llegado a despuntar como puede ser Arde Bogotá o Carolina Durante. La industria musical de hoy en día deja muy poco espacio para que el consumidor descubra música diferente a la que es tendencia.

-¿Qué les parece tocar con Vanesa Martin?

-Es un honor tocar con una artista tan reconocida como Vanesa Marín y estamos muy ilusionados por conocerla.