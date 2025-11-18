El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La catástrofe aérea del siglo: 562 muertos

El 27 de marzo de 1977 el aeropuerto de Los Rodeos, en Santa Cruz de Tenerife, fue el escenario de la mayor catástrofe de la aviación civil ocurrida en el mundo

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:12

«Primero fue un golpe sordo en medio de la niebla; después, una serie de explosiones que se sucedían como en cadena, y las llamas que comenzaron a alzarse de los dos gigantescos Jumbos. Eran aproximadamente las cinco y cuarto de ]a tarde. Sobre el aeropuerto de Los Rodeos, en Santa Cruz de Tenerife, se consumaba la mayor catástrofe de la aviación civil ocurrida en todo el mundo». Así comenzaba la crónica en El Norte de Castilla del que, hasta hoy, ha sido el mayor accidente aéreo de la historia. Ocurrió el 27 de marzo de 1977. «El choque fue tremendo. Numerosas personas del Jumbo de la Pan American fueron lanzadas al exterior, mientras que los pasajeros del avión holandés perecían carbonizados en su interior». Entre tripulantes y pasajeros los dos aviones llevaban a bordo 635 personas.

Las condiciones atmosféricas hicieron imposible que el accidente fuera visto desde la torre de control, desde donde se oyó solamente una explosión seguida de otra. La investigación concluyó que la causa principal fue la decisión del capitán de KLM de despegar, creyendo, erróneamente, que se había emitido una autorización de despegue del control de tráfico aéreo. KLM acabo admitiendo el fatídico error. ​El accidente destacó la importancia del uso de la fraseología estandarizada en las comunicaciones de radio y se produjeron una serie de cambios en cuanto a las regulaciones internacionales. Desde entonces, entre otros, todas las torres de control y pilotos deben usar frases comunes en inglés y se comenzaron a instalar en los aviones sistemas de navegación automáticos para niebla.

