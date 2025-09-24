Angelo Giuseppe Roncalli, nuevo Papa

El Norte Valladolid Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:35 Comenta Compartir

No sonaba en los primeros días el nombre de Roncalli entre los de los cardenales 'papables'. La revista 'Oggi' fue la primera en hablar de él como uno de los que contaban con mayores probabilidades de elección. Comentaba su «extraordinaria habilidad diplomática, sus grandes facultades oratorias y sus avanzadas posturas en el terreno social». Fue el martes 28 de octubre de 1958. «Por fin esta tarde, poco después de las cinco, apareció el humo blanco en la chimenea del Vaticano. De un momento a otro se espera que el cardenal Canalli anuncie el nombre del nuevo Pontífice. Por millares aumenta el número de fieles que llegan a la plaza de San Pedro con los más diversos medios de locomoción. Incesantemente, la Radio Vaticana repite la noticia de que la Cristiandad ya tiene Papa, lo mismo que las emisoras italianas y puestos de televisión que han captado el emocionante momento en que ha salido el humo blanco por la chimenea de la Capilla Sixtina». Así llevaba El Norte de Castilla a su portada del 29 de octubre de 1958 la noticia.

Y así la acercó el periódico a sus lectores: El nuevo Papa estuvo hace cuatro años en Valladolid. Fue huésped del señor arzobispo y celebró la Santa Misa en el Santuario Nacional. «Con este motivo, hemos suplicado del señor arzobispo una corta entrevista, amablemente concedida, y hemos conversado con el rector del Santuario, muy ilustre señor don Emilio Álvarez Gallego, a fin de conseguir algunas noticias que sabemos han de interesar a nuestros lectores». Después de 600 años vuelve al Papado el nombre de Juan, añadía el diario en sus páginas interiores, donde explicaba el por qué de la elección del nombre por parte del nuevo Pontífice.