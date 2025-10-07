Ortega Lara, en casa

Sonia Quintana Valladolid Martes, 7 de octubre 2025, 07:24 Comenta Compartir

«Matadme de una puta vez». Ortega confundió con etarras a los agentes que le liberaron y les pidió que pusieran fin a su calvario. «Los miembros de la Guardia Civil que irrumpieron en el zulo donde José Antonio Ortega Lara pasó los últimos 532 días se encontraron frente a un hombre que suplicó la conclusión de su calvario. Eran las siete de la mañana. Cuatro horas antes, el instituto armado detenía a los cuatro presuntos responsables del aparato de custodia de secuestrados de la banda y despejaba el camino hacia un agujero en una nave del polígono de Mondragón». Así lo contó El Norte.

Un Ortega Lara con el rostro blanco y el cuerpo atrofiado pensó que eran sus últimos momentos. «Nos gustaría que todo el mundo hubiera visto su cara cuando asomó por el agujero». Una gran multitud recibió a las puertas de su domicilio al funcionario de prisiones. A las doce y media de la mañana el portal número 62 de la calle Eladio Perlado fue el centro de atención de las miradas de miles de burgaleses que esperaban ansiosos la llegada del que ha sido objeto del secuestro más largo de la banda terrorista ETA«. El 17 de enero de 1996 José Antonio Ortega Lara había sido secuestrado en el garaje de su casa en Burgos cuando volvía de su trabajo en el Centro Penitenciario de Logroño. Días más tarde, ETA se hizo responsable del secuestro. El 1 de julio de 1997 la Guardia Civil lo localizó en un zulo de Mondragón (43°03′32.2″N 2°29′31.4″O) después de pasar 532 días encerrado en él. ​